ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Holmenkollene dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Borguľa)

1.Johannes Thingnes Bø (NOR)2.Sturla Holm Lægreid (NOR) +263.Johannes Dale-Skjevdal (NOR) +374.Isak Frey (NOR) +475.Vebjørn Sørum (NOR) +1:006.Tommaso Giacomel (ITA) +1:017.Quentin Fillon Maillet (FRA) +1:058.Justus Strelow (GER) +1:149.Emilien Claude (FRA) +1:1910.Endre Strømsheim (NOR) +1:2211.Jakov Fak (SLO) +1:2512.Vytautas Strolia (LTU) +1:2513.Eric Perrot (FRA) +1:3214.Viktor Brandt (SWE) +1:3215.Roman Rees (GER) +1:3216.Philipp Nawrath (GER) +1:3717.Martin Uldal (NOR) +1:3918.Philipp Horn (GER) +1:4119.Jesper Nelin (SWE) +1:4220.Tero Seppälä (FIN) +1:4422.Niklas Hartweg (SUI) +1:4924.Martin Ponsiluoma (SWE) +1:5225.Johannes Kühn (GER) +1:5226.Dmytro Pidručnyj (UKR) +1:5427.Lukas Hofer (ITA) +1:5428.David Komatz (AUT) +1:5529.Sebastian Samuelsson (SWE) +1:5630.David Zobel (GER) +1:5831.Fabian Müllauer (AUT) +1:5933.Fabien Claude (FRA) +2:0534.Campbell Wright (USA) +2:0536.Antonin Guigonnat (FRA) +2:0937.Patrick Braunhofer (ITA) +2:1238.Florent Claude (BEL) +2:1439.Daniele Cappellari (ITA) +2:1440.Jan Guńka (POL) +2:1541.Sebastian Stalder (SUI) +2:1743.Oli Hiidensalo (FIN) +2:2044.Anton Dudčenko (UKR) +2:2045.Rene Zahkna (EST) +2:2046.Arttu Heikkinen (FIN) +2:2147.Simon Kaiser (GER) +2:2148.Vladislav Kirejev (KAZ) +2:2149.Simon Eder (AUT) +2:2250.Thierry Langer (BEL) +2:2451.Jake Brown (USA) +2:25,052.Renars Birkentals (LAT) +2:30,053.Jimi Klemettinen (FIN) +2:3054.Vitalij Mandzyn (UKR) +2:3155.Oscar Lombardot (FRA) +2:3656.Maxime Germain (USA) +2:3657.Vladimir Iliev (BUL) +2:3758.Lovro Planko (SLO) +2:3759.Jakub Borguľa (SVK) +2:4060.Otto Invenius (FIN) +2:42