ONLINE: Stíhacie preteky mužov v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v nemeckom stredisku Oberhof stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km.
Do dnešnej stíhačky sa prebojovali aj slovenskí reprezentanti Jakub Borguľa a Martin Maťko.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Oberhof, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
10.01.2026 o 12:00
Stíhačka mužov 12,5 km, Oberhof
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny
1. Johan-Olav Botn (NOR) 220 b
2. Eric Perrot (FRA) 195 b
3. Tommaso Giacomel (ITA) 156 b
4. Sebastian Samuelsson (SWE) 154 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 147 b
6. Emilien Jacquelin (FRA) 136 b
7. Sturla Holm Lægreid (NOR) 119 b
8. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 115 b
9. Martin Ponsiluoma (SWE) 108 b
10. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 108 b
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 560 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 521 b
3. Eric Perrot (FRA) 492 b
4. Sebastian Samuelsson (SWE) 440 b
5. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 369 b
6. Sturla Holm Lægreid (NOR) 333 b
7. Quentin Fillon Maillet (FRA) 330 b
8. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 325 b
9. Philipp Nawrath (GER) 297 b
10. Martin Ponsiluoma (SWE) 296 b
...
70. Jakub Borguľa (SVK) 10b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je nemecký Oberhof.
Poslednú stíhačku ovládol Johan-Olav Botn pred Emilienom Jacquelinom a Johannesom Dalem. Botn, ale v Oberhofe neštartuje a Jacquelin skončil v šprinte až na 68. mieste a v dnešnej stíhačke ho neuvidíme. Dnes bude mať najlepšie karty Tomasso Giacomel, ktorý do stíhačky odštartuje ako prvý s náskokom 13s pred druhým Philippom Nawrathom a s náskokom 25s pred tretím Johannesom Dalem.
Slovensko bude mať v týchto pretekoch dvojnásobné zastúpenie. Z 31. miesta so stratou +1:55.1 vyštartuje Jakub Borguľa a z 55. miesta so stratou +2:23.3 do stíhačky premiérovo vo svetovom pohári pôjde Martin Maťko.
