Francúzky nezvládli rolu favoritiek. Kuriózna situácia Remeňovej, súperka jej ukradla lyžu

Bátovská Fialková: Zasa opäť to isté

Bátovská Fialková si od úvodu bežecky verila a krátko po štarte sa prepracovala na tretiu pozíciu. Na ležke musela dvakrát dobíjať a klesla na 18. priečku.

Pokračovala však vo výbornom behu, na stojke vybielila na prvý raz všetky terče a poskočila na 12. pozíciu, na ktorej odovzdávala štafetu Kapustovej.

"Zasa opäť to isté. Ležka bola zlá, musela som dobíjať. Navyše som nešťastne stratila paličku na strelnici a musela som sa pre ňu vrátiť. To sa mi ešte nestalo, veľká smola. Snažila som sa to dohnať bežecky, lepšie to nešlo," povedala Bátovská Fialková pre STVR.