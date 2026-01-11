ONLINE: Štafeta mužov v Oberhofe dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe dalšie preteky v nemeckom Oberhofe. Ide sa mužská štafeta na 4x7,5 km.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta mužov 4x 7,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Oberhof, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
11.01.2026 o 11:00
Štafeta mužov 4×7,5 km, Oberhof
Plánovaný
Prenos
Štartová listina:
1. Norsko
2. Francie
3. Švédsko
4. Německo
5. USA
6. Itálie
7. Česká rep.
8. Ukrajina
9. Estonsko
10. Švýcarsko
11. Slovinsko
12. Polsko
13. Kanada
14. Finsko
15. Rumunsko
16. Bulharsko
17. Rakousko
18. Kazachstán
19. Belgie
20. Litva
21. Lotyšsko
22. Moldavsko
1. Norsko
2. Francie
3. Švédsko
4. Německo
5. USA
6. Itálie
7. Česká rep.
8. Ukrajina
9. Estonsko
10. Švýcarsko
11. Slovinsko
12. Polsko
13. Kanada
14. Finsko
15. Rumunsko
16. Bulharsko
17. Rakousko
18. Kazachstán
19. Belgie
20. Litva
21. Lotyšsko
22. Moldavsko
Poradie disciplíny:
1. Norsko 180 b
2. Francie 150 b
3. Švédsko 130 b
4. USA 105 b
5. Německo 105 b
6. Itálie 90 b
7. Česká rep. 75 b
8. Ukrajina 75 b
9. Estonsko 67 b
10. Švýcarsko 65 b
11. Slovensko 47 b
1. Norsko 180 b
2. Francie 150 b
3. Švédsko 130 b
4. USA 105 b
5. Německo 105 b
6. Itálie 90 b
7. Česká rep. 75 b
8. Ukrajina 75 b
9. Estonsko 67 b
10. Švýcarsko 65 b
11. Slovensko 47 b
Vítam všetkých biatlonových fanúšikov pri textovom prenose z mužskej štafety na 4x7,5 km z nemeckého Oberhofu.
V tejto sezóne je zatiaľ dominantnou krajinou Nórsko, ktoré vyhralo v oboch predchádzajúcich štafetách v sezóne.
Slovensko nebude mať v štafete zastúpenie.
V tejto sezóne je zatiaľ dominantnou krajinou Nórsko, ktoré vyhralo v oboch predchádzajúcich štafetách v sezóne.
Slovensko nebude mať v štafete zastúpenie.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 11:00.