Borguľa totálne pohorel na strelnici. Štyria Nóri v TOP 5, Bö ukázal svoju silu naplno

V rakúskom Hochfilzen minul jeden terč, no ukázal skvelú bežeckú formu a do cieľa prišiel v čase 24:23,1 minút.

J. T. Bö na stojke minul jeden terč a predstihol ho čistý Laegreid, ktorý vyštartoval do posledného okruhu s náskokom 7,1 sekundy.

Pre Johannesa Thingnesa Böa je to prvé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne a celkovo už 86. individuálne vo Svetovom pohári.

Samuelsson taktiež minul jeden terč na stojke a do cieľa prišiel priebežne tretí, no nakoniec o priečku klesol. Na tretie miesto sa dostal so stratou 6,8 sekundy bezchybný Claude.

Slovákom sa preteky príliš nevydarili. Borguľa minul tri terče už v ležke, na stojke pridal ďalšiu chybu a obsadil až 109. miesto so stratou takmer päť minút.

Adamov pri svojej premiére zvládol ležku bez chyby, no v druhom kole sa prepadol a s dvoma nesklopenými terčmi na stojke obsadil 84. priečku s mankom 3:06,1 minúty na víťaza.