Fantastický debut v podaní Borguľu. Od bodovaného výsledku ho delila posledná streľba

„Priznám sa, že na tréningy som chodieval iba raz za čas a ani ma to veľmi nebavilo. Ak by nebolo rodičov, ktorí chceli, aby som športoval, asi by sme sa o biatlone už nebavili,“ hovoril pre slovenskybiatlon.sk.

Raz však v televízii sledoval biatlonové preteky a chytilo ho, že sa v nich darilo Anastasii Kuzminovej, povedal rodičom, že aj on to chce skúsiť.

"Keď prišiel dorast, dobrá partia v novom klube, viac pretekov a medzinárodná konkurencia, do biatlonu som sa zamiloval," spomína. Biatlonovú kariéru začínal aj pod vedením bývalej reprezentantky Janky Daubnerovej, ktorá súťažila pod dievčenským menom Gereková.

Keď sa biatlonu začal venovať naplno, ukázal, že je veľkým talentom. Medzi mužmi možno najväčším. Vlani bol dokonca lídrom juniorského IBU Cupu.

Dvojnásobný majster sveta v utorok po prvý raz nastúpil vo Svetovom pohári na individuálne preteky. V skrátených vytrvalostných pretekoch na 15 km vybojoval pekné 46. miesto. Dobehol so stratou 4:06 minúty.

Siahal na senzáciu

Do poslednej streleckej položky sa dokonca držal na bodovanej priečke. Potom však minul dva terčíky a prepadol sa. Je to škoda. Aj s jednou chybou by sa na bodovanú priečku dostal.

Muži dva roky nedosiahli bodované umiestnenie vo Svetovom pohári. Ak by sa to poradilo Borguľovi pri premiére, bola by to senzácia.

Borguľa k tomu teraz nebol ďaleko. Chýbalo mu 22 sekúnd. V premiére nesklamal. Má len 20 rokov a môže sa len zlepšovať.



Streľba bola pre Borguľu dlho slabinou. Aj vlani na juniorských súťažiach podával na strelnici nevyrovnané výkony. V Kontiolahti ukázal pokrok.

Tomáš Sklenárik minul rovnako dva terčíky a obsadil 69. miesto.