Do startovní listiny úvodního individuálního závodu letošní sezóny bylo sice zapsáno pět českých biatlonistů, na start se postaví pouze čtyři. S desítkou měl startovat nejúspěšnější český reprezentant ze světového šampionátu v Novém Městě na Moravě, kde v individuálním závodě obsadil desáté místo. Tomáše Mikysku však do závodu nepustí bolavé břicho. S dvacítkou vyrazí na trať Michal Krčmář a s číslem dvacet devět Jonáš Mareček. Stále v první polovině startovního pole odstartuje s číslem čtyřicet sedm Vítězslav Hornig. Posledním českým reprezentantem na startu je Jakub Štvrtecký s číslem sedmdesát dva.

