ONLINE: Hromadný štart žien v Novom Meste na Morave dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokračuje v českom stredisku Novom Meste na Morave pretekmi žien s hromadným štartom na 12,5 km.
Slovensko v pretekoch budú reprezentovať Paulína Bátovská Fialková a Mária Remeňová.
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Novom Meste na Morave, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
25.01.2026 o 18:15
Hromadný štart žien 12,5 km, Nové Město na Morave
Plánovaný
Prenos
Zlá správa pre slovenských fanúšikov. Slovensko napokon dvojité zastúpenie v dnešných pretekoch mať nebude. Paulína Bátovská Fialková mala včera vysokú teplotu a napriek tomu, že sa už dnes cítila lepšie padlo rozhodnutie, že do dnešných pretekov napokon neodštartuje. Dnes tak v našich farbách uvidíme len Máriu Remeňovú.
Poradie disciplíny
1. Maren Kirkeeideová (NOR) 90 b
2. Lou Jeanmonnotová (FRA) 75 b
3. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 65 b
4. Camille Benedová (FRA) 55 b
5. Amy Basergaová (SUI) 50 b
6. Franziska Preussová (GER) 45 b
7. Vanessa Voigtová (GER) 41 b
8. Karoline Offigstad Knottenová (NOR) 37 b
9. Ella Halvarssonová (SWE) 34 b
10. Anna Weidelová (GER) 31 b
...
22. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 18 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 793 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 601 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 576 b
4. Hanna Öbergová (SWE) 560 b
5. Anna Magnussonová (SWE) 556 b
6. Elvira Öbergová (SWE) 506 b
7. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 453 b
8. Camille Benedová (FRA) 441 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 429 b
10. Dorothea Wiererová (ITA) 415 b
...
20. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 200 b
55. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
70. Mária Remeňová (SVK) 28 b
90. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov Hromadného štartu žien na 12,5km. Dejiskom pretekov je české Nové Město na Moravě.
Predošlý hromadný štart vyhrala Maren Kirkeeideová pred Lou Jeanmonnotovou a Justine Braisazovou-Bouchetovou. Nórka tu, ale neštartuje a víťazstvo tak dnes s určitosťou neobháji. Nás môže tešiť dvojitá účasť v dnešných pretekoch, keďže okrem Paulíny Bátovskej Fialkovej sa po výborných individuálnych pretekoch do hromadného štartu prebojovala aj Mária Remeňová.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 18:15.