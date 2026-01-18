ONLINE: Stíhacie preteky mužov na 12,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Ruhpolding)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding stíhacími pretekmi mužov na 12,5 km.
Na štart sa nepostaví žiaden zo slovenských reprezentantov.
ONLINE: Stíhacie preteky mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Ruhpolding, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
18.01.2026 o 15:00
Stíhacie preteky mužov 12,5 km, Ruhpolding
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Tommaso Giacomel (ITA) 686 b
2. Sebastian Samuelsson (SWE) 595 b
3. Eric Perrot (FRA) 579 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 560 b
5. Quentin Fillon Maillet (FRA) 430 b
6. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 411 b
7. Martin Ponsiluoma (SWE) 391 b
8. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 388 b
9. Sturla Holm Lægreid (NOR) 374 b
10. Philipp Nawrath (GER) 354 b
...
75. Jakub Borguľa (SVK) 10 b
89. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Stíhacích pretekov mužov na 12,5km. Dejiskom pretekov je nemecký Ruhpolding.
Predošlú stíhačku vyhral Giacomel pred Uldalom a Samuelssonom. Dnes bude mať najlepšie karty Sebastian Samuelsson, ktorý pôjde na trať s náskokom 17,6s pred Tommasom Giacomelom a s náskokom 34,1s pred Isakom Freyom. Slovensko bohužiaľ v dnešných pretekoch zastúpenie mať nebude. Ani jeden z našich pretekárov sa vo včerajšom šprinte nedokázal prebojovať do TOP 60.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:00.