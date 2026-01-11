Do stíhačky sa prebojovali až tri Slovenky. Kuzminová s najvýhodnejšou štartovou pozíciou

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Oberhof ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14.30 h sa predstavia v stíhacích pretekoch ženy.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárok - Anastastia Kuzminová, Zuzana Remeňová a Mária Remeňová.
V šprinte sa najviac darilo prvej menovanej, keď dokázala napriek chybe na strelnici skončiť na 20. mieste so stratou 1:23 min na víťaznú Švédku Elviru Öbergovú.
Kuzminová sa tak dostane na trať zo Sloveniek ako prvá.
Ako 34. v poradí zaháji preteky Mária Remeňová, ktorá stratila v šprinte 1:54 min, keď minula jeden terč.
Ako posledná zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Zuzana Remeňová, ktorá má štartové číslo 37. Na víťazku šprintu stratila 2:01 min.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - stíhacie preteky žien v Oberhofe
Číslo
Meno
Krajina
Strata na líderku
20
Anastasia Kuzminová
Slovensko
+ 1:23 min
34
Mária Remeňová
Slovensko
+ 1:54 min
37
Zuzana Remeňová
Slovensko
+ 2:01 min