Šprint v Östersunde čaká troch Slovákov. Najlepšie upravenú trať bude mať Sklenárik

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund ďalšími pretekmi. Po ženskom šprinte sa v najrýchlejšej disciplíne predstavia aj muži.
Slovensko bude reprezentovať trojica pretekárov v zložení Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Ako prvý do pretekov vyštartuje od 16:30:30 h americký reprezentant Paul Schommer. V žltom drese pre priebežného lídra celkového poradia Svetového poradia bude štartovať s číslom 41 Nór Johan-Olav Botn.
Prvým Slovákom v akcii bude Tomáš Sklenárik, ktorý sa dostane na trať desať minút po štarte pretekov s číslom 21.
Ďalší Slováci prídu na rad o viac než polhodinu neskôr. Jakub Borguľa vyštartuje ako 97. v poradí, o štyri pozície za ním uzavrie slovenské pole Šimon Adamov s číslom 101.
Na štart šprintu sa vo švédskom stredisku postaví celkovo 103 biatlonistov.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre šprint mužov v Östersunde
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
21
Tomáš Sklenárik
Slovensko
16:40:30 h
97
Jakub Borguľa
Slovensko
17:18:30 h
101
Šimon Adamov
Slovensko
17:20:30 h