Kuzminová: Paulína Fialková je typ športovkyne, ktorá sa dokáže chytiť

BRATISLAVA. Najlepšia slovenská biatlonistka Paulína Fialková má už aspoň malý dôvod na radosť. Veľmi slabý úvod novej sezóny Svetového pohára vo švédskom Östersunde vystriedalo nádejné zlepšenie v rakúskom Hochfilzene.

Tam sa staršia zo sestier Fialkových dvakrát dostala na bodované pozície vo Svetovom pohári, hoci na tie najlepšie súperky sa stále díva z veľkej vzdialenosti.



Po 34. mieste v rýchlostných pretekoch to v stíhačke vytiahla na 20. pozíciu, keď len dvakrát zaváhala na strelnici. Ak by sa bral do úvahy len bežecký čas, skončila by šestnásta.