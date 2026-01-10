Kuzminová držala štafetu na druhom mieste. Je to moja srdcovka, cítim sa ako doma, vraví

Slovenská štafeta štartovala v Oberhofe bez skúsenej Paulíny Bátovskej Fialkovej a ostrieľanej Emy Kapustovej.
Napriek tomu sa až do šiestej streľby držala prekvapivo vysoko – na druhom mieste. Zaslúžila sa o to Anastasia Kuzminová, ktorá k rýchlemu behu pridala aj výborný výkon na strelnici.
„Štafety sú moja srdcovka. Je to miesto, kde sa cítim doma a cítim prínos pre náš tím. Keď viem byť prospešná, je to pre mňa obrovská radosť,“ povedala pre STVR.
Žiaľ, na poslednom úseku neudržala výbornú pozíciu Júlia Machyniaková a Slovensko prvýkrát v sezóne obsadilo umiestnenie mimo elitnej desiatky.
„Hodnotí sa to ťažko. Chceli sme viac. Dvanáste miesto je sklamanie vzhľadom na to, ako sa preteky vyvíjali,“ zhodnotila v štúdiu STVR Ivona Zvaríková (rod. Fialková).
Ťažká strelnica
Slovenská štafeta vyštartovala v zložení Zuzana Remeňová, Anastasia Kuzminová, Mária Remeňová a Júlia Machyniaková.
„Dnes je to poprehadzované. Škoda, že si nemôžeme vyskúšať olympijskú štafetu. Myslím však, že rozostavenie je rozumné. Na prvom úseku sa musí chytiť pretekárka s dvoma čistými položkami a toto ukázala Zuzana vo štvrtok v šprinte.
Anastasia je rýchla a aj Mária ukázala dobré preteky. Júlia nie je rýchla, ale dobrá strelkyňa. Štafetu by mohla podporiť dobrou streľbou,“ povedala Zvaríková.
Podmienky v nemeckom stredisku boli veľmi zložité. „Vietor sa stále točí. Sú tu nárazy, ktoré robia zmeny pri mierení,“ priblížil tréner Peter Kazár.
Otázne bolo, ako sa s tlakom na prvom úseku popasuje Zuzana Remeňová, ktorá nezvykla štafety rozbiehať. Túto úlohu mala v posledných pretekoch Ema Kapustová.
„Zuzka v juniorských rokoch vynikajúco rozbiehala štafety. Určite je to tlak, ale verím, že to zvládne,“ pokračoval Kazár.
„Myslím si, že bola už v zložitejších situáciách, keď finišovala dobre rozbehnutú štafetu. Tento tlak zvládla a verím, že to dokáže aj dnes. Musí sa však popasovať s tlakom na strelnici. Najhoršie sú nápory vetra,“ doplnila Zvaríková.
Dobrý rozbeh
„V prvom kole to bol poriadny zmätok. Pretekárky zozadu sa tlačili vpred, ale trať nebola taká široká, aby sme šli tri vedľa seba,“ opísala Remeňová začiatok štafetových pretekov.
Slovenka v náročných podmienkach použila dovedna tri náhradné náboje a odovzdávala na ôsmom mieste.
„Dnes ma preteky stáli viac síl, pretože sneh na trati bol čerstvý. Každé kolo som však šla s niekým a mohli sme sa potiahnuť. Na streľbe v stoji som videla, že dievčatá predo mnou chybujú. Povedala som si: Zuzi, ty to tam dáš.
A bolo z toho nakoniec iba jedno dobíjanie. V poslednom kole som sa snažila, aby som Anastasii odovzdala s čo najmenšou stratou,“ povedala Remeňová po svojom štafetovom úseku.
Perfektná olympijská šampiónka
Kuzminová šla od začiatku v rýchlom tempe a po čistej prvej položke držala slovenskú štafetu na výbornom druhom mieste.
Pri druhej streľbe zariskovala a boli z toho dve dobíjania, ale aj ostatné súperky chybovali a niektoré z nich šli dokonca na trestný okruh.
„Lyže som mala pripravené celkom dobre, takže sa dalo dobiehať súperky a dokonca aj s nimi držať krok. Uvedomovala som si svoju pozíciu a na streľbe v stoji som to riskla.
Boli to rany, ktoré som mohla radšej odložiť. Podmienky na strelnici boli naozaj veľmi náročné. Nulová ležka ma veľmi potešila, pretože ma posunula vpred,“ povedala.
Kuzminová držala štafetu vysoko – odovzdávala na druhom mieste. Slovensko si túto pozíciu udržalo až do šiestej streleckej položky. Mária Remeňová na streľbe v stoji dobíjala trikrát a prepadla sa na piate miesto.
„Bolo to super. Snažila som sa to nevnímať. Chcela som si urobiť svoju robotu. Mrzí ma streľba v stoji, kde som stratila pozície a sekundy. Po tretej rane som vyšla z rytmu a fúkal silnejší vietor. Začala som sa triasť. Čakala som a tuhli mi nohy. Na trati sa mi ťažko dýchalo, asi mi zamrzli pľúca,“ opísala svoj úsek Remeňová.
Nešťastný prepad
Machyniaková prebrala štafetu na piatom mieste. Po prvej streľbe sa ešte dokázala udržať v elitnej desiatke, no po streľbe v stoji potrebovala až tri dobíjania, prepadla sa a do cieľa prišla na dvanástom mieste.
„Na stojke som už vnímala, že strácam viac, ako by bolo treba. Streľbu som si nepostrážila a vnímala som aj iné veci. Vedela som, že dievčatá štafetu dobre rozbehli. Bola som v ťažkej pozícii, v ktorej nebývam často. To spôsobilo, že to tak dopadlo,“ povedala sklamaná Slovenka.
Machyniaková mala najhorší bežecký čas. Na najrýchlejšiu Elvíru Öbergovú stratila až tri minúty.
„Na Svetový pohár je to príliš veľká bežecká strata. Nebola však iná možnosť, koho postaviť. Nemáme druhú Paulínu alebo Emu. Určite však Julka robila maximum, ale bežecky na to nemá,“ povedala v štúdiu Zvaríková.