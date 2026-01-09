Skvelé výsledky pomohli aj smerom k ZOH. Slovensko pozná ďalšie biatlonistky v Miláne

Slovenské biatlonistky Anastasia Kuzminová a Mária Remeňová získali miestenky na februárové zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Veteránka Kuzminová si ju zabezpečila štvrtkovým 20. miestom v šprinte 4. kola Svetového pohára v nemeckom Oberhofe.
Dvadsaťpäťročná Remeňová ju má istú cez interný súboj, ktorý sa hodnotí podľa priemeru IBU kvalifikačných bodov z troch najlepších výsledkov vo vybraných pretekoch.
Informácie priniesla webstránka slovenskybiatlon.sk.
Slovenky majú už po minulej sezóne isté štyri miesta, prvé si na svoje meno vybojovala výbornými výsledkami v Le Grand Bornand Fialková.
Keďže je kritériom pre olympijskú miestenku top 30 v pretekoch SP, druhú pozíciu získala Kuzminová.
Ak Slovensko nebude mať štyri pretekárky s výsledkom v top 30, nasledujúcim kritériom pre olympijskú účasť je priemer IBU kvalifikačných bodov z troch najlepších výsledkov, ktoré pretekárky zbierajú v rýchlostných a vytrvalostných pretekoch Svetového pohára do Ruhpoldingu vrátane.
Tam je poradie nasledovné (čím nižšia hodnota, tým lepší výkon) – Mária Remeňová (84,65), Ema Kapustová (86,13), Zuzana Remeňová (108,89).
Kapustová už v Ruhpoldingu štartovať nebude, nemôže preto pohnúť so svojou hodnotou bodov. Keďže má Mária Remeňová lepšie body, automaticky získava tretiu miestenku na ZOH.
Pre Bátovskú Fialkovú to budú štvrté ZOH po Soči, Pjongčangu a Pekingu. Jej najlepším výsledok sú dve piate miesta z pretekov na 15 kilometrov a štafety v Kórejskej republike.
Kuzminová absolvuje taktiež štvrté hry, premiéru si odbyla ešte vo Vancouveri 2010 a patrí medzi najdekoravenejších slovenských olympionikov s dvoma zlatými medailami v šprinte (2010, 2014), jednou v pretekoch s hromadným štartom (2018) a striebrami v stíhačke (2010, 2018) a pretekoch na 15 kilometrov (2018).