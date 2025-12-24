Podrobnosti o smrti elitného biatlonistu: Na tvári mal tréningovú masku

Nórsky biatlonista Sivert Guttorm Bakken mal na tvári nasadenú masku na tréning vo vysokej nadmorskej výške, keď bol v utorok nájdený mŕtvy vo svojej hotelovej izbe v talianskom Lavazé.
Uviedla to dnes Nórska biatlonová federácia s konštatovaním, že príčina náhleho úmrtia dvadsaťsedemročného reprezentanta nie je stále jasná.
"Okolnosti nadobudnutia a použitia masky nie sú v súčasnosti známe," uviedla federácia vo vyhlásení a dodala, že sa pokúsi získať ďalšie informácie v budúcich dňoch. V Taliansku tiež bude počas vianočných sviatkov vykonaná pitva Bakkenovho tela.
"Polícia a forenzní odborníci budú vyšetrovať okolnosti nehody a príčinu úmrtia. Keď budeme mať ďalšie informácie, budeme informovať médiá, "dodala federácia.
Niekdajší veľký talent Bakken zažiaril v sezóne 2021/22. Vo Svetovom pohári obsadil celkovo deviate miesto a získal malý krištáľový glóbus za hodnotenie pretekov s hromadným štartom, po tom ako vyhral záverečné preteky ročníka pred domácim publikom v Osle.
Bolo to jeho prvé a jediné individuálne víťazstvo v SP. Po životnom úspechu mu lekári diagnostikovali zápal srdcového svalu a do súťaží IBU sa vrátil až v novembri 2024, takmer tisíc dní po triumfe na Holmenkollene.
Tento rok na prelome januára a februára získal Bakken dve zlaté medaily na majstrovstvách Európy a v olympijskej sezóne sa zapojil do Svetového pohára.
Začiatkom decembra bol štvrtý vo vytrvalostnom závode v Östersunde a ešte minulý týždeň štartoval na SP v Annecy, kde v piatok obsadil piate miesto v šprinte.