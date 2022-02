Pustia biatlonistov na trať? Neviem, komu to napadlo, hnevá sa Fialková

Preto všetci biatlonisti mali oblepené tváre, aby sa vyhli omrzlinám.

"To máte tak, keď sa náš šport odohráva v úplne nebiatlonovej krajine. Neviem, komu napadlo postaviť biatlonový areál na najvyššom kopci, kde je najväčšia zima a navyše tú fúka. Bude to viac o boji samého so sebou než so súperkami," cituje web iDnes.cz slovenskú reprezentantku Paulínu Fialkovú.

Spolu s ňou by v sobotu mala štartovať aj sestra Ivona a za mužov SR Michal Šima a Tomáš Sklenárik. Štart pretekov je naplánovaný na 17.00 h miestneho času, teda o 10.00 h SEČ.

Šéftréner biatlonistov Česka Ondřej Rybář poznamenal, že v prípade silnejšieho vetra by pretekárov na trať nepúšťal, hrozilo by im totiž, že si napríklad "spália" priedušky. "Uvidíme, ako sa k tomu postaví IBU a rozhodcovia," povedal.

Všetky informácie o ZOH Peking 2022