Zopakuje po roku Bátovská Fialková pódium? V obľúbenom stredisku ide posledné preteky

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand poslednými individuálnymi pretekmi v roku 2025. Od 12.15 h sa ženy predstavia v pretekoch s hromadným štartom.
Slovensko bude reprezentovať iba Paulína Bátovská Fialková.
V šprinte zašla Bátovská Fialková fantastický výsledok, keď po bezchybnej streľbe finišovala na piatom mieste.
Rovnakú pozíciu obhájila aj v stíhacích pretekoch, kde jej na pódiovú priečku chýbali necelé tri sekundy.
Bátovská Fialková má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej tu podarilo vybojovať tretie miesto.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ZDF či Eurosport 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.