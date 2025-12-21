Zopakuje po roku Bátovská Fialková pódium? V obľúbenom stredisku ide posledné preteky

Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand.
Paulína Bátovská Fialková po stíhacích pretekoch Svetového pohára v Annecy - Le Grand-Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|21. dec 2025 o 06:00
ShareTweet0

Vo francúzskom stredisku Annency-Le Grand Bornand sú na programe preteky žien s hromadným štartom.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo francúzskom stredisku Annecy-Le Grand Bornand poslednými individuálnymi pretekmi v roku 2025. Od 12.15 h sa ženy predstavia v pretekoch s hromadným štartom.

Slovensko bude reprezentovať iba Paulína Bátovská Fialková.

V šprinte zašla Bátovská Fialková fantastický výsledok, keď po bezchybnej streľbe finišovala na piatom mieste.

Rovnakú pozíciu obhájila aj v stíhacích pretekoch, kde jej na pódiovú priečku chýbali necelé tri sekundy.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Bátovská Fialková má na toto stredisko fantastické spomienky. V minuloročných pretekoch s hromadným štartom sa jej tu podarilo vybojovať tretie miesto.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ZDF či Eurosport 1 a textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Biatlon

ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien v Annecy-Le Grand Bornand - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Preteky s hromadným štartom žien v Annecy-Le Grand Bornand - Svetový pohár v biatlone.online
ONLINE: Hromadný štart žien v Annecy dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Bátovská Fialková)
dnes 09:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Zopakuje po roku Bátovská Fialková pódium? V obľúbenom stredisku ide posledné preteky