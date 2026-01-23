Urobila netypickú chybu, no jej forma graduje. Bátovskú Fialkovú zatienila len víťazka

Bývalá úspešná biatlonistka Daria Domračevová mala pomerne netypickú streleckú rutinu, keď pri položkách v stoji začínala stredným terčom.
Následne pokračovala terčmi po ľavej strane, aby sa napokon presunula na pravú. Bola v tom jedinečná a časom si na to zvykli aj režiséri priamych prenosov.
Keď však Paulína Bátovská Fialková pri záverečnej streľbe piatkových pretekov v Novom Meste na Morave poslala na pohľad úvodnú ranu do druhého terča sprava, mnohých fanúšikov to zaskočilo.
Zlyhala grafika, vráti sa ešte ku krajnému terču alebo tak veľmi minula, že systém náboj nezachytil? Všetky možnosti prichádzali do úvahy, no keď na jej konto pribudlo 45 trestných sekúnd, bolo jasné, ktorá je správna.
Aj táto chyba mrzela 33-ročnú rodáčku z Brezna, pretože nebyť nej, v skrátených vytrvalostných pretekoch by bola oveľa bližšie k top 10.
VIDEO: Zostrih skrátených vytrvalostných pretekov žien
Druhý najlepší bežecký čas
Bátovská Fialková napokon obsadila vo Vysočina aréne 19. miesto so štyrmi streleckými chybami. Najmenej jej vyšla druhá ležka, v ktorej dvakrát minula.
"Bola som pokojná a spokojná s tým, ako som odhadla vietor a správne raz cvakla pri úvodnej ležke. Vôbec však neviem, čo sa stalo na tej druhej. Budem si to musieť pozrieť," povedala v priamom prenose STVR.
Hoci v tomto ročníku už dosiahla aj lepšie výsledky, v Novom Meste potvrdila, že jej bežecká forma pred ZOH graduje. Aj keď jej snehové podmienky príliš nevyhovovali, dosiahla druhý najlepší bežecký čas.
Lepšia bola už len Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová, ktorá sa tešila z prvého individuálneho víťazstva od vlaňajších MS v Lenzerheide.
Líderka slovenského tímu sa vrátila aj ku kuriozite zo záverečnej streľby.
"Prvý výstrel išiel asi niekde do betónu. Ako padal mrznutý dážď, tak tie podložky boli veľmi šmykľavé a po prvej rane som sa šmykla. Preto išiel náboj niekde pod terč. Škoda, mohlo to byť ešte lepšie," zhodnotila.
Kariérne maximum aj prvé body
Vydarené preteky z pohľadu slovenských farieb potvrdili aj 20. miestom Mária Remeňová a 35. Ema Kapustová, pre ktorú to boli vôbec prvé body v sezóne.
Slovenkám sa tak podarilo niečo podobné ako začiatkom roka v nemeckom Oberhofe, keď v šprinte na 7,5 km skončili takisto tri na bodových priečkach.
Dobrú formu potvrdila najmä Remeňová, ktorá si svoje kariérne maximum zlepšila o štrnásť pozícii. Paradoxne, obe stojky zvládla na sto percent.
"Ani si to neuvedomujem. Robila som to, čo som naučená. Veľmi som sa bála strelnice, pretože je zradná. Všetky pretekárky strieľali stojku zo zadných terčov, ja som išla na šestnástku, kde trošku viac fúkalo.
O to viac som rada, že z toho bola nula. Jediné, čo ma mrzí je, že v poslednom kole som dostala kŕč do brucha a ten finiš mohol byť lepší," uviedla.
Odmenou za jej nové kariérne maximum bude nedeľňajšia účasť v hromadných pretekoch, do ktorých sa tradične kvalifikuje tridsiatka najlepších.
Aj keby sa mala doplaziť do cieľa
Rovnako dve chyby na strelnici urobila aj Ema Kapustová, ktorá napokon finišovala na 35. pozícii s približne minútovým mankom na svoje krajanky.
"Za body som veľmi vďačná. Potešila ma hlavne streľba v stoji, lebo v Osrblí som mala trošku problém. Škoda tých dvoch rán na ležke, lebo to boli moje chyby.
Čo sa týka behu, dnes to bo taký deň blbec. Bola som stuhnutá, no keď mi v poslednom kole kričali, že je to na dobrý výsledok, tak som si povedala, že ešte zabojujem, aj keby som sa do cieľa mala doplaziť," uviedla pre TASR.
Najmenej sa zo slovenských reprezentantiek darilo Anastasii Kuzminovej, ktorá finišovala na 54. mieste. Ešte pred treťou streľbou bola desiata, ale následné štyri chyby v ľahu zmarili jej šance na kvalitný výsledok.
"Mala som pocit, že je taký istý vietor ako na prvej ležke, a tak som si necvakla, čo bola chyba. Veľmi ma to mrzí. Aj s troma či štyrmi chybami sa dal dosiahnuť pekný výsledok, ale šesť je príliš," vravela sklamaná Kuzminová.
Šancu napraviť si reputáciu bude mať v sobotnej zmiešanej štafete, kde nastúpi spolu s Bátovskou Fialkovou, Jakubom Borguľom a Šimonom Adamovom.
Ak nedôjde zmenám v nominácii, vo Vysočina aréne sa už nepredstaví Ema Kapustová, keďže v štafete jednotlivcov figurujú Mária Remeňová a Artur Ischakov.