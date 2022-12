Bátovská Fialková: Byť v desiatke je skvelé. Snažím sa, aby to bolo častejšie

Hoci na trať vybehla až z 29. pozície so stratou 84 sekúnd, po každej streľbe sa posúvala dopredu. Dobehla na výbornom desiatom mieste.

Má to v sebe iný náboj ako šprint či vytrvalostné preteky a je to výhoda pre pretekárov, ktorý sa vedia v priamom súboji viac vyhecovať.

Aj jedna rana urobila veľký rozdiel

„Mám rada stíhačky. Je tam kontakt a hneď viete, na akom mieste sa nachádzate. Súperky sa dajú sťahovať na trati. Kľúčová je streľba. Dnes to bolo nahustené a jedna rana vám urobila posun aj o desať miest.

Vedela som, že keď dobre zastrieľam, môžem byť v najlepšej pätnástke. Že to vyšlo na Top 10, je o to lepšie. Z 29. miesta je to pekný posun,“ tešila sa Bátovská Fialková. Svoje dojmy opisovala pre slovenskybiatlon.sk.

V sobotu bola na trati jedna z najlepších.