    Prvý dopingový prípad pre začiatkom olympiády. Domáca biatlonistka má zastavenú činnosť

    Rebecca Passlerová.
    Rebecca Passlerová. (Autor: TASR/AP)
    2. feb 2026 o 15:59
    Dvadsaťštyriročná Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny test na letrozol.

    Štyri dni pred slávnostným otvorením majú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvý dopingový prípad.

    Pozitívny test na zakázanú látku mala talianska biatlonistka Rebecca Passlerová. Oznámila to národná antidopingová agentúra a uviedla, že pretekárke zastavila činnosť.

    Dvadsaťštyriročná Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny test na letrozol. Berie sa pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a je zakázaný kvôli tomu, že môže byť použitý na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov.

    Majiteľka piatich medailí z juniorských majstrovstiev sveta Passlerová preteká vo Svetovom pohári od roku 2021.

    Jej najlepším individuálnym výsledkom v seriáli sú dve jedenáste miesta, so štafetou bola v sezóne 2022/23 dvakrát tretia.

    V generálke na olympijské hry sa Passlerová v januári predstavila v Novom Meste na Morave, kde obsadila 42. miesto v skrátených vytrvalostných pretekoch.

