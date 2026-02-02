Prvý dopingový prípad pre začiatkom olympiády. Domáca biatlonistka má zastavenú činnosť

Štyri dni pred slávnostným otvorením majú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d'Ampezzo prvý dopingový prípad.
Pozitívny test na zakázanú látku mala talianska biatlonistka Rebecca Passlerová. Oznámila to národná antidopingová agentúra a uviedla, že pretekárke zastavila činnosť.
Dvadsaťštyriročná Passlerová mala pri mimosúťažnej kontrole pozitívny test na letrozol. Berie sa pri hormonálnej liečbe rakoviny prsníka a je zakázaný kvôli tomu, že môže byť použitý na potlačenie vedľajších účinkov pôsobenia anabolických steroidov.
Majiteľka piatich medailí z juniorských majstrovstiev sveta Passlerová preteká vo Svetovom pohári od roku 2021.
Jej najlepším individuálnym výsledkom v seriáli sú dve jedenáste miesta, so štafetou bola v sezóne 2022/23 dvakrát tretia.
V generálke na olympijské hry sa Passlerová v januári predstavila v Novom Meste na Morave, kde obsadila 42. miesto v skrátených vytrvalostných pretekoch.