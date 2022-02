ZOH 2022 ONLINE: Štyria Slováci idú vytrvalostné preteky v biatlone (utorok)

Obhájce prvenství: Nor Johannes Thingnes Bø bude hájit post olympijského vítěze z roku 2018 právě z tohoto závodu. Před čtyřmi lety se v Pchongčchangu odehrál skvělý závod, kdy norský fenomén vyhrál i přes dvě minely na střelnici o 5,5 sekundy před Jakovem Fakem, jenž byl naopak na střelnici bezchybný. Třetí místo bral Dominik Landertinger z Rakouska a české fanoušky potěšil skvělým sedmým místem Michal Krčmář. Nebýt jeho jedné minely na první stojce, atakoval by medaile. 1. Johannes Thingnes Bø (NOR) 48:03,8 (2) 2. Jakov Fak (SLO) +5,5 (0) 3. Dominik Landertinger (AUT) +14,2 (0) 4. Sebastian Samuelsson (SWE) +29,1 (1) 5. Martin Fourcade (FRA) +42,2 ... 7. Michal Krčmář (CZE) +1:15,5 (2) 12. Ondřej Moravec (CZE) +1:53,1 (1) 34. Matej Kazár (SVK) +3:48,6 (2) 45. Michal Šlesingr (CZE) +4:31,7 (4) 67. Adam Václavík (CZE) +6:27,9 (6) 84. Martin Otčenáš (SVK) +9:12,2 (5) 85. Michal Šíma (SVK) +9:48,5 (3) 86. Tomáš Hasilla (SVK) 10:51,4 (9)

Konečné pořadí individuálů světového poháru: 1. Tarjei Bø (NOR) 108 bodů 2. Sturla Holm Laegreid (NOR) 100 b. 3. Simon Desthieux (FRA) 86 b. 4. Johannes Thingnes Bø (NOR) 83 b. 5. Fabien Claude (FRA) 64 b. ... 14. Michal Krčmář (CZE) 47 b.

