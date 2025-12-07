ONLINE: Stíhacie preteky žien v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom Östersunde ďalšími pretekmi, na programe je stíhačka žien na 10 km.
Na štart sa na základe umiestnenie v šprinte postavia dve Slovenky. S číslom 34 Paulína Bátovská Fialková a s číslom 53 Anastasia Kuzminová.
Kde sledovať biatlon v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Stíhacie preteky žien na 10 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
07.12.2025 o 13:15
Stíhačka žien 10 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 116 b
2. Dorothea Wiererová (ITA) 114 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 109 b
4. Camille Benedová (FRA) 93 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 87 b
6. Lou Jeanmonnotová (FRA) 85 b
7. Océane Michelonová (FRA) 81 b
8. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 70 b
10. Amy Basergaová (SUI) 57 b
22. Tereza Voborníková (CZE) 35 b
26. Lucie Charvátová (CZE) 27 b
34. Markéta Davidová (CZE) 20 b
50. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
1. Suvi Minkkinenová (FIN) 116 b
2. Dorothea Wiererová (ITA) 114 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 109 b
4. Camille Benedová (FRA) 93 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 87 b
6. Lou Jeanmonnotová (FRA) 85 b
7. Océane Michelonová (FRA) 81 b
8. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 70 b
10. Amy Basergaová (SUI) 57 b
22. Tereza Voborníková (CZE) 35 b
26. Lucie Charvátová (CZE) 27 b
34. Markéta Davidová (CZE) 20 b
50. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodnej Stíhačky žien na 10km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Lou Jeanmonnotová. Tá dnes vyštartuje z 11. pozície so stratou 55s na Minkkinenovú. V týchto pretekoch bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko. Predstavia sa Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová. Paulína sa na trať dostane s číslom 34 a so stratou +1:38.0. Nasťa bude mať rovnako ako Hristovová číslo 52 a jej strata na štarte bude +1:59.0.
Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Lou Jeanmonnotová. Tá dnes vyštartuje z 11. pozície so stratou 55s na Minkkinenovú. V týchto pretekoch bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko. Predstavia sa Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová. Paulína sa na trať dostane s číslom 34 a so stratou +1:38.0. Nasťa bude mať rovnako ako Hristovová číslo 52 a jej strata na štarte bude +1:59.0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:15.