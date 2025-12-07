ONLINE: Stíhacie preteky žien v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

ONLINE: Stíhacie preteky žien v Östersunde - Svetový pohár v biatlone.
ONLINE: Stíhacie preteky žien v Östersunde - Svetový pohár v biatlone.
Sportnet|7. dec 2025 o 10:15
Sledujte s nami online prenos zo stíhacích pretekov žien v rámci Svetového pohára v biatlone.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom Östersunde ďalšími pretekmi, na programe je stíhačka žien na 10 km.

Na štart sa na základe umiestnenie v šprinte postavia dve Slovenky. S číslom 34 Paulína Bátovská Fialková a s číslom 53 Anastasia Kuzminová.

Kde sledovať biatlon v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Stíhacie preteky žien na 10 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)

Biatlon  2025
07.12.2025 o 13:15
Stíhačka žien 10 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Poradie SP

1. Suvi Minkkinenová (FIN) 116 b
2. Dorothea Wiererová (ITA) 114 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 109 b
4. Camille Benedová (FRA) 93 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 87 b
6. Lou Jeanmonnotová (FRA) 85 b
7. Océane Michelonová (FRA) 81 b
8. Sonja Leinamová (FIN) 75 b
9. Maren Kirkeeideová (NOR) 70 b
10. Amy Basergaová (SUI) 57 b
22. Tereza Voborníková (CZE) 35 b
26. Lucie Charvátová (CZE) 27 b
34. Markéta Davidová (CZE) 20 b
50. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 7 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodnej Stíhačky žien na 10km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.

Malý glóbus z tejto disciplíny bude v tejto sezóne obhajovať Lou Jeanmonnotová. Tá dnes vyštartuje z 11. pozície so stratou 55s na Minkkinenovú. V týchto pretekoch bude mať svoje zastúpenie aj Slovensko. Predstavia sa Paulína Bátovská Fialková a Anastasia Kuzminová. Paulína sa na trať dostane s číslom 34 a so stratou +1:38.0. Nasťa bude mať rovnako ako Hristovová číslo 52 a jej strata na štarte bude +1:59.0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:15.

Biatlon

dnes 10:15
