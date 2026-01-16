ONLINE: Šprint žien v Ruhpoldingu dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding šprintom žien na 7,5 km. V akcii budú aj slovenské reprezentantky.
Na štart sa postavia štyri Slovenky - Mária Remeňová, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková a Zuzana Remeňová.
Fotogaléria zo šprintu žien na 7,5 km v Ruhpoldingu (Svetový pohár 2025/2026)
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Ruhpolding, naživo, LIVE, piatok, výsledky)
Biatlon 2025
16.01.2026 o 14:30
Šprint žien 7,5 km, Ruhpolding
Prebiehajúci
Prenos
2str
Jeanmonnotová trafila všetky terče a momentálne vedie už aj po druhej streľbe.
4,3km
Paulína na poslednom medzičase pred druhou streľbou na 18. mieste.
Štart
Odštartovala už aj druhá zo sestier Oebergových – Hanna.
2str
Nasťa Kuzminová s ďalším nepresným výstrelom. Dnes tak končí s bilanciou 1+1. Priebežne je so stratou 53,8s na 15. mieste.
1str
Vittozziová s expresnou streľbou vďaka ktorej ide do vedenia po prvej streľbe.
Štart
Na trati už máme aj Michelonovú, Kirkeeideovú, Wiererovú a Elviru Oebergovú.
Cieľ
Mária Remeňová prichádza do cieľa. Momentálne je so stratou viac ako 3 minút na vedúcu Preussovú posledná.
4,3km
Nasťa Kuzminová po 4,3km na 15. mieste.
1str
Jednu chybu si na ležke pripisuje aj Paulína Bátovská Fialková. Po prvej streľbe je so stratou 22,5s na 20. mieste.
1,8km
Bátovská Fialková so stratou 5,7s priebežne na 6. mieste.
3,7km
Nasťa Kuzminová po 3,7km na 16. mieste.
1str
Jeanmonnotová novou líderkou po prvej streľbe. Ide o 2,1s pred Preussovú.
2str
Preussová už vedie aj po druhej streľbe.
1,2km
Bátovská Fialková po 1,2km na 14. mieste.
1str
Nasťa Kuzminová s jednou chybou. Priebežne je so stratou 23,9s na 22. mieste.
Štart
Odštartovali už aj Knottenová, Haeckiová-Grossová, Simonová a Vittozziová.
1,8km
Nasťa Kuzminová po 1,8km na 9. mieste.
2str
Johansenová dnes trafila všetky terče a momentálne po druhej streľbe vedie pred Meierovou o 15,4s.
Štart
Na trati už máme aj Paulínu Bátovskú Fialkovú.
1,2km
Nasťa Kuzminová po 1,2km so stratou 7s na 12. mieste.
2str
Mária Remeňová až s 3 chybami na stojke a dnes tak končí s bilanciou 1+3.
Štart
Odštartovali už aj Hauserová, Benedová, Basergová a Jeanmonnotová. Blíži sa štart Magnussonovej a následne aj Bátovskej Fialkovej.
4,3km
Mária Remeňová na poslednom medzičase pred druhou streľbou so stratou 58,2s na 11. mieste.
Štart
Štartuje Nasťa Kuzminová.
1str
Preussová novou líderkou po prvej streľbe.
3,7km
Mária Remeňová po 3,7km na 12. mieste.
2str
Hamalainenová rovnako ako Kuelmová s 2 chybami na poslednej položke.
2str
Kuelmová s čistou ležkou, no v stojke urobila 2 chyby.
2str
Meierová dnes trafila všetky terče a mohol by z toho byť pre Švajčiarku pekný výsledok.
1str
Mária Remeňová začína jednou chybou. Po prvej streľbe priebežne figuruje so stratou 48,8s na 13. mieste.
Štart
Odštartovali už aj Preussová, Tannheimerová, Charvátová či Richardová.
1str
Lampičová s 3 chybami.
1,8km
Remeňová stratila po 600m ďalších 7s a mieri na prvú streľbu.
1,2km
Mária Remeňová po 1,2km na 11. mieste so stratou 13,8s.
1str
Auchentallerová a Andersonová s prvou chybou na strelnici.
Štart
Odštartovalo nám už 20 pretekárok. Medzi nimi aj Gandlerová či Halvarssonová.
1str
Všetky terče trafila aj Hamalainenová.
1str
Na prvej streľbe nezaváhala ani Avvakumová. Napriek tomu bude na Kuelmovú strácať viac ako 40s.
1str
Všetky terče trafila aj Kuelmová. Vďaka lepšiemu behu pôjde do vedenia o 15,3s pred Meierovú.
1str
Prvú streľbu už absolvovala Meierová. Trafila všetky terče.
Štart
Ako prvá z našich reprezentantiek odštartovala Mária Remeňová.
Štart
Dnešné preteky odštartovali. Ako prvá na trať vyráža Lea Meierová.
Naše reprezentantky vyštartujú nasledovne:
14. Mária Remeňová 14:37:00
39. Nasťa Kuzminová 14:49:30
47. Paulína Bátovská Fialková 14:53:30
88. Zuzana Remeňová 15:14:00
Poradie disciplíny
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 236 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 210 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 205 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 180 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 163 b
6. Hanna Öbergová (SWE) 148 b
7. Dorothea Wiererová (ITA) 144 b
8. Océane Michelonová (FRA) 115 b
9. Julia Simonová (FRA) 114 b
10. Lisa Vittozziová (ITA) 108 b
...
27. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 57 b
52. Anastasija Kuzminová (SVK) 21 b
65. Mária Remeňová (SVK) 7 b
69. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 553 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 503 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 487 b
4. Anna Magnussonová (SWE) 441 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 420 b
6. Hanna Öbergová (SWE) 395 b
7. Dorothea Wiererová (ITA) 363 b
8. Camille Benedová (FRA) 345 b
9. Lisa Vittozziová (ITA) 304 b
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 304 b
...
31. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 125 b
52. Anastasija Kuzminová (SVK) 43 b
74. Mária Remeňová (SVK) 7 b
77. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu žien na 7,5km. Dejiskom pretekov je nemecký Ruhpolding.
Šprint v Oberhofe ovládla Elvira Oebergová pred Suvi Minkkinenovou a Juliou Simonovou. Nasťa Kuzminová skončila na 20. mieste, Mária Remeňová na 34. mieste, Zuzana Remeňová na 37. mieste a Júlia Machyniaková na 90. mieste. V predošlých pretekoch tak dokázali zabodovať až 3 naše reprezentantky. V Ruhpoldingu bude namiesto Júlie Machyniakovej rovnako ako v štafete štartovať Paulína Bátovská Fialková a uvidíme teda ako sa našim reprezentantkám bude dariť dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 14:30.