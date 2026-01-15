Bátovská Fialková si na štart v šprinte výrazne počká. Mária Remeňová medzi prvou pätnástkou

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14:30 h sa predstavia v šprinte ženy.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, sestry Mária Remeňová a Zuzana Remeňová a Paulína Bátovská Fialková.
Prvou Slovenkou na trati bude so štartovým číslom 14 Mária Remeňová.
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 39, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 14:49:30 h.
Tretia Slovenka na trati bude Paulína Bátovská Fialková, ktorej patrí číslo 47. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Zuzana Remeňová s číslom 88.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla - šprint žien v Ruhpoldingu
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
14
Mária Remeňová
Slovensko
14:37:00 h
39
Anastasia Kuzminová
Slovensko
14:49:30 h
47
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
14:53:30 h
88
Zuzana Remeňová
Slovensko
15:14:00 h