Bátovská Fialková si na štart v šprinte výrazne počká. Mária Remeňová medzi prvou pätnástkou

Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand.
Paulína Bátovská Fialková počas pretekov žien s hromadným štartom v Annecy - Le-Grand Bornand. (Autor: Igor Stančík/Slovenský biatlon)
Sportnet|15. jan 2026 o 21:49
Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien v nemeckom Ruhpoldingu.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v nemeckom stredisku Ruhpolding ďalšími individuálnymi pretekmi v sezóne. Od 14:30 h sa predstavia v šprinte ženy.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, sestry Mária Remeňová a Zuzana Remeňová a Paulína Bátovská Fialková.

Prvou Slovenkou na trati bude so štartovým číslom 14 Mária Remeňová.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Ako druhá zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 39, čo znamená, že sa na trati predstaví v čase 14:49:30 h.

Tretia Slovenka na trati bude Paulína Bátovská Fialková, ktorej patrí číslo 47. Štvoricu Sloveniek uzatvorí Zuzana Remeňová s číslom 88.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 2 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla - šprint žien v Ruhpoldingu

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

14

Mária Remeňová

Slovensko

14:37:00 h

39

Anastasia Kuzminová

Slovensko

14:49:30 h

47

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

14:53:30 h

88

Zuzana Remeňová

Slovensko

15:14:00 h

