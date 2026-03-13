ONLINE: Šprint žien v Otepää dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v estónskom stredisku Otepää šprintom žien na 7,5 km. V akcii budú aj slovenské reprezentantky.
Na štart sa postavili štyri Slovenky - Mária Remeňová, Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková a Zuzana Remeňová.
Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint žien dnes (Svetový pohár v biatlone, Otepää, naživo, LIVE, piatok, výsledky)
Biatlon 2025
13.03.2026 o 15:15
Šprint žien 7,5 km, Otepää
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Olena Horodná (UKR)
2. Lora Hristovová (BUL)
3. Jekatěrina Avvakumovová (KOR)
4. Marlene Fichtnerová (GER)
5. Lucinda Andersonová (USA)
6. Lena Repincová (SLO)
7. Anne Bünemann De Bescheová (DEN)
8. Judita Traubaitéová (LTU)
9. Anastasia Tolmačevová (ROU)
10. Michela Carraraová (ITA)
11. Susan Külmová (EST)
12. Nadia Moserová (CAN)
13. Anika Kožicová (CRO)
14. Lena Häckiová-Grossová (SUI)
15. Kamila Żuková (POL)
16. Ella Halvarssonová (SWE)
17. Sonja Leinamová (FIN)
18. Marthe Kråkstad Johansenová (NOR)
19. Baiba Bendiková (LAT)
20. Polona Klemenčičová (SLO)
21. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)
22. Lisa Theresa Hauserová (AUT)
23. Lotte Lieová (BEL)
24. Lea Meierová (SUI)
25. Anna Gandlerová (AUT)
26. Julia Tannheimerová (GER)
27. Anastasija Kuzminová (SVK)
28. Janina Hettichová-Walzová (GER)
29. Ukaleq Astri Slettemarková (GRL)
30. Vanessa Voigtová (GER)
31. Lucie Charvátová (CZE)
32. Paulina Bátovská-Fialková (SVK)
33. Anna-Karin Heijdenbergová (SWE)
34. Maya Cloetensová (BEL)
35. Sophie Chauveauová (FRA)
36. Deedra Irwinová (USA)
37. Johanna Talihärmová (EST)
38. Regina Ermitsová (EST)
39. Tamara Steinerová (AUT)
40. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)
41. Alina Stremousová (MDA)
42. Elvira Öbergová (SWE)
43. Joanna Jakielová (POL)
44. Hanna Öbergová (SWE)
45. Chrystyna Dmytrenková (UKR)
46. Amy Basergaová (SUI)
47. Venla Lehtonenová (FIN)
48. Camille Benedová (FRA)
49. Linn Gestblomová (SWE)
50. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA)
51. Ema Kapustová (SVK)
52. Océane Michelonová (FRA)
53. Aita Gasparinová (SUI)
54. Lisa Vittozziová (ITA)
55. Natalia Sidorowiczová (POL)
56. Anna Magnussonová (SWE)
57. Inka Hämäläinenová (FIN)
58. Julia Simonová (FRA)
59. Margie Freedová (USA)
60. Maren Kirkeeideová (NOR)
61. Rebecca Passlerová (ITA)
62. Lou Jeanmonnotová (FRA)
63. Selina Grotianová (GER)
64. Suvi Minkkinenová (FIN)
65. Marija Zdravkovová (BUL)
66. Tereza Voborníková (CZE)
67. Juni Arnekleivová (NOR)
68. Anamarija Lampičová (SLO)
69. Tereza Vinklárková (CZE)
70. Hannah Auchentallerová (ITA)
71. Daryna Čalyková (UKR)
72. Estere Volfová (LAT)
73. Shilo Rousseauová (CAN)
74. Anna Andexerová (AUT)
75. Anna Mąková (POL)
76. Valentina Dimitrovová (BUL)
77. Beatrice Trabucchiová (ITA)
78. Lea Rothschopfová (AUT)
79. Pascale Paradisová (CAN)
80. Lydia Mettlerová (SUI)
81. Noora Kaisa Keränenová (FIN)
82. Mária Remeňová (SVK)
83. Julia Kinková (GER)
84. Anastasija Merkušynová (UKR)
85. Gro Randbyová (NOR)
86. Julija Džimová (UKR)
87. Jessica Jislová (CZE)
88. Eliza Bleideleová (LAT)
89. Lidija Žurauskaitéová (LTU)
90. Natalja Kočerginová (LTU)
91. Raja Adžamovová (BUL)
93. Laura Kinybajevová (KAZ)
94. Andreea Mezdreaová (ROU)
95. Benita Peifferová (CAN)
96. Ajša Rakiševová (KAZ)
97. Konstantina Charalampidová (GRE)
98. Eve Bouvardová (BEL)
99. Aljona Makarovová (MDA)
101. Darja Dolidovičová (BRT)
102. Živa Klemenčičová (SLO)
103. Shawna Pendryová (GBR)
104. Darja Kliminová (KAZ)
Poradie disciplíny
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 311 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 255 b
3. Maren Kirkeeideová (NOR) 239 b
4. Hanna Öbergová (SWE) 238 b
5. Elvira Öbergová (SWE) 218 b
6. Anna Magnussonová (SWE) 210 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 173 b
8. Dorothea Wiererová (ITA) 168 b
9. Julia Simonová (FRA) 130 b
10. Camille Benedová (FRA) 126 b
...
19. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 86 b
43. Anastasija Kuzminová (SVK) 33 b
68. Mária Remeňová (SVK) 7 b
72. Zuzana Remeňová (SVK) 4 b
Poradie SP
1. Lou Jeanmonnotová (FRA) 879 b
2. Suvi Minkkinenová (FIN) 703 b
3. Anna Magnussonová (SWE) 695 b
4. Elvira Öbergová (SWE) 671 b
5. Hanna Öbergová (SWE) 649 b
6. Maren Kirkeeideová (NOR) 582 b
7. Lisa Vittozziová (ITA) 555 b
8. Camille Benedová (FRA) 533 b
9. Julia Simonová (FRA) 528 b
10. Justine Braisazová-Bouchetová (FRA) 490 b
...
16. Paulina Bátovská-Fialková (SVK) 302 b
61. Anastasija Kuzminová (SVK) 55 b
67. Ema Kapustová (SVK) 39 b
70. Mária Remeňová (SVK) 32 b
91. Zuzana Remeňová (SVK) 9 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu zo Šprintu žien na 7,5km. Dejiskom pretekov je estónske Otepää.
Zo zlatej medaily v tejto disciplíne sa na olympiáde tešila Maren Kirkeeideová. Striebro a bronz putovali do Francúzska a to zásluhou Oceane Michelonovej a Lou Jeanmonnotovej. Najlepšie sa zo Sloveniek umiestnila Anastasia Kuzminová, ktorá skončila na 36. mieste. Paulína Bátovská Fialková finišovala na 40. priečke a Mária Remeňová s Emou Kapustovou na 51. respektíve 53. mieste.
Zo zlatej medaily v tejto disciplíne sa na olympiáde tešila Maren Kirkeeideová. Striebro a bronz putovali do Francúzska a to zásluhou Oceane Michelonovej a Lou Jeanmonnotovej. Najlepšie sa zo Sloveniek umiestnila Anastasia Kuzminová, ktorá skončila na 36. mieste. Paulína Bátovská Fialková finišovala na 40. priečke a Mária Remeňová s Emou Kapustovou na 51. respektíve 53. mieste.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 15:15.