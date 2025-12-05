Kapustová štartuje v úvodnej desiatke. V šprinte sa predstavia všetky Slovenky

Ema Kapustová.
Ema Kapustová. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
Sportnet|5. dec 2025 o 07:30
ShareTweet0

Pozrite si nomináciu Slovenska na šprint žien vo švédskom Östersunde.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund druhými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po vytrvalostných pretekoch sa od 16.00 h predstavia ženy v šprinte.

Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.

Ako prvá do pretekov vyštartuje Rakúšanka Anna Gandlerová, prvou Slovenkou na trati bude Kapustová, ktorá ma štartové číslo 10. S číslom 24 vyjde na 7,5 km dlhú trať Bátovská Fialková.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 59, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 16.29 hod.

Poslednou Slovenkou ktorá sa predstaví vo švédskom stredisku bude Remeňová s číslom 78.

Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT2 či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.

Štartové čísla pre šprint žien v Östersunde

Číslo

Meno

Krajina

Čas štartu

10

Ema Kapustová

Slovensko

16:05:00 h

24

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

16:12:00 h

59

Anastasia Kuzminová

Slovensko

16:29:00 h

78

Zuzana Remeňová

Slovensko

16:39:00 h

Biatlon

Ema Kapustová.
Ema Kapustová.
Kapustová štartuje v úvodnej desiatke. V šprinte sa predstavia všetky Slovenky
dnes 07:30
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Biatlon»Kapustová štartuje v úvodnej desiatke. V šprinte sa predstavia všetky Slovenky