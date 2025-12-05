Kapustová štartuje v úvodnej desiatke. V šprinte sa predstavia všetky Slovenky

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom stredisku Östersund druhými individuálnymi pretekmi v sezóne. Po vytrvalostných pretekoch sa od 16.00 h predstavia ženy v šprinte.
Slovensko bude reprezentovať štvorica pretekárok v zložení Anastasia Kuzminová, Paulína Bátovská Fialková, Ema Kapustová a Zuzana Remeňová.
Ako prvá do pretekov vyštartuje Rakúšanka Anna Gandlerová, prvou Slovenkou na trati bude Kapustová, ktorá ma štartové číslo 10. S číslom 24 vyjde na 7,5 km dlhú trať Bátovská Fialková.
Ako tretia zo Sloveniek vyštartuje do pretekov Kuzminová, ktorá ma štartové číslo 59, čo znamená, že sa na trati predstaví približne o 16.29 hod.
Poslednou Slovenkou ktorá sa predstaví vo švédskom stredisku bude Remeňová s číslom 78.
Priamy prenos pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT2 či Eurosport 2, textový online prenos nájdete na Sportnet.sk.
Štartové čísla pre šprint žien v Östersunde
Číslo
Meno
Krajina
Čas štartu
10
Ema Kapustová
Slovensko
16:05:00 h
24
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
16:12:00 h
59
Anastasia Kuzminová
Slovensko
16:29:00 h
78
Zuzana Remeňová
Slovensko
16:39:00 h