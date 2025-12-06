ONLINE: Šprint mužov v Östersunde dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje vo švédskom Östersunde ďalšími pretekmi, na programe je šprint mužov na 10 km.
Štartovať budú traja Slováci - Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Šprint mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
06.12.2025 o 16:30
Šprint mužov 10 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Poradie SP
1. Johan-Olav Botn (NOR) 90 b
2. Martin Uldal (NOR) 75 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 65 b
4. Sivert Guttorm Bakken (NOR) 55 b
5. Sturla Holm Lægreid (NOR) 50 b
6. Jesper Nelin (SWE) 45 b
7. Tommaso Giacomel (ITA) 41 b
8. Philipp Horn (GER) 37 b
9. Andrejs Rastorgujevs (LAT) 34 b
10. Eric Perrot (FRA) 31 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodného Šprintu mužov na 10km. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Malý glóbus za túto disciplínu v minulej sezóne získal Johannes Thingnes Boe, no ten sa rozhodol svoju kariéru ukončiť a tak v tejto sezóne s určitosťou spoznáme nového víťaza.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:30.