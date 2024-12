1.Endre Strømsheim (NOR) 90 b2.Johannes Thingnes Bø (NOR) 75 b3.Sturla Holm Lægreid (NOR) 65 b4.Vitalij Mandzyn (UKR) 55 b5.Quentin Fillon Maillet (FRA) 50 b6.Eric Perrot (FRA) 45 b7.Jakov Fak (SLO) 41 b8.Fabien Claude (FRA) 37 b9.Thierry Langer (BEL) 34 b10.Dmytro Pidručnyj (UKR) 31 b...

Úterní závod jasně ovládli norští biatlonisté, kteří obsadili kompletní stupně vítězů v pořadí Endre Strømsheim, Johannes Thingnes Bø a Sturla Holm Lægreid. Spravili si tak chuť po štafetě, v níž se po 12 vítězstvích v řadě museli sklonit před výběrem Francie.

Z Čechů má do hromadného závodu nejblíže zkušený Michal Krčmář, který obsadil 19. místo, a na hraně je 27. Vítězslav Hornig. Další čeští biatlonisté Mareček se Štvrteckým na dlouhé trati nebodovali a museli by zajet mimořádný výsledek ve sprintu. To platí i o Mikyskovi, který pro nemoc zahajovací závod vynechal.

Napravovat ale mají co i větší favorité, na 15 km trati naprosto vybuchl třeba Švéd Ponsiluoma, který doběhl až v osmé desítce. Podobně zle dopadli Němci – Zobel, Kühn a Strelow byli propastně daleko pod bodovanými příčkami, na které nedosáhli Nor Dale či hrdina zlaté štafety dvojic Sørum.