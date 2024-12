ONLINE: Šprint mužov na 10 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Hochfilzen)

1.Eric Perrot (FRA) 165 b2.Sturla Holm Lægreid (NOR) 164 b3.Johannes Thingnes Bø (NOR) 159 b4.Emilien Jacquelin (FRA) 144 b5.Quentin Fillon Maillet (FRA) 136 b6.Endre Strømsheim (NOR) 131 b7.Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 120 b8.Philipp Nawrath (GER) 108 b9.Sebastian Samuelsson (SWE) 108 b10.Tarjei Bø (NOR) 94 b...

V červeném trikotu vyběhne jasný vítěz sprintu z Kontiolahti Emilien Jacquelin, pokud by se mu podařilo obhájit, napodobil by Benedikta Dolla, který to jako jediný dokázal loni v Oberhofu. Ten v létě svou úspěšnou kariéru ukončil. Posledních 9 závodů mělo 8 různých vítězů – čtyři Nory, dva Francouze a dva Němce a s výjimkou Dolla by nikdo z nich neměl chybět na startu.

Nejprestižnější žluté číslo si na drese ponese po vítězství v závodě s hromadným startem další z členů francouzské reprezentace Eric Perrot.