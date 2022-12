SP v biatlone: Triumf Öbergovej, Fialková v Kontiolahti príjemne prekvapila

Štartová listina:



1. Dorothea Wiererová (ITA)

2. Elisa Gasparinová (SUI)

3. Linn Perssonová (SWE)

4. Dunja Zdoucová (AUT)

5. Mari Ederová (FIN)

6. Kamila Żuková (POL)

7. Anaïs Chevalierová-Bouchetová (FRA)

8. Natalia Uškinová (ROU) – DNS

9. Vanessa Voigtová (GER)

10. Ljudmila Achatovová (KAZ)

11. Denise Herrmannová-Wicková (GER)

12. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)

13. Deedra Irwinová (USA)

14. Franziska Preussová (GER) – DNS

15. Iryna Petrenková (UKR) – DNS

16. Elvira Öbergová (SWE)

17. Joanne Reidová (USA)

18. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

19. Baiba Bendiková (LAT)

20. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

21. Milena Todorovová (BUL)

22. Lotte Lieová (BEL)

23. Fujuko Tačizakiová (JPN)

24. Jessica Jislová (CZE)

25. Emma Lunderová (CAN)

26. Chloé Chevalierová (FRA)

27. Polona Klemenčičová (SLO)

28. Markéta Davidová (CZE)

29. Alina Stremousová (MDA)

30. Lena Häckiová (SUI)

31. Hanna Öbergová (SWE)

32. Lisa Vittozziová (ITA)

33. Paulína Batovská Fialková (SVK)

34. Ida Lienová (NOR)

35. Julia Simonová (FRA)

36. Darja Blašková (BLR)

37. Anna Weidelová (GER)

38. Michela Carraraová (ITA)

39. Julija Džimová (UKR) – DNS

40. Nastasija Kinnunenová (FIN)

41. Tereza Voborníková (CZE)

42. Paula Botetová (FRA)

43. Emilie Ägheim Kalkenbergová (NOR)

44. Gabriele Leščinskaiteová (LTU)

45. Suvi Minkkinenová (FIN)

46. Emily Dicksonová (CAN)

47. Anna Magnussonová (SWE)

48. Julia Schwaigerová (AUT)

49. Aita Gasparinová (SUI)

50. Caroline Colombová (FRA)

51. Tuuli Tomingasová (EST)

52. Kelsey Joan Dickinsonová (USA)

53. Ivona Fialková (SVK)

54. Lucie Charvátová (CZE)

55. Joanna Jakielová (POL)

56. Karoline Erdalová (NOR)

57. Anastasia Tolmachevová (ROU)

58. Katharina Komatzová (AUT)

59. Natalja Kočerginová (LTU)

60. Amy Basergaová (SUI)

61. Ziva Klemenčičová (SLO)

62. Johanna Skottheimová (SWE)

63. Asuka Hačisukaová (JPN)

64. Regina Ermitsová (EST)

65. Sophia Schneiderová (GER)

66. Anna Mąkaová (POL)

67. Sandra Bulinová (LAT)

68. Nadia Moserová (CAN)

69. Anna Krivonosová (UKR)

70. Lou Jeanmonnotová (FRA)

71. Erika Jänkäová (FIN)

72. Anastassija Kondratěvová (KAZ)

73. Chloe Levinsová (USA)

74. Samuela Comolaová (ITA)

75. Mária Remeňová (SVK)

76. Lora Hristovová (BUL)

77. Olena Bilosjuková (UKR)

78. Sophie Chauevauová (FRA)

79. Zuzana Remeňová (SVK)

80. Anna Ghilenková (MDA) – DNS

81. Andreea Mezdreaová (ROU)

82. Natalia Sidorowiczová (POL)

83. Juliane Frühwirtová (GER)

84. Susan Külmová (EST)

85. Hikaru Fukudová (JPN)

86. Anna Juppeová (AUT)

87. Tara Geraghtyová-Moatsová (USA)

88. Jenna Sherringtonová (CAN) – DNS

89. Stina Nilssonová (SWE)

90. Rebecca Passlerová (ITA)

91. Venla Lehtonenová (FIN)

92. Ragnhild Femsteineviková (NOR)

93. Valentina Dimitrovová (BUL)

94. Eliška Václavíková (CZE)

95. Lea Meierová (SUI)

96. Sanita Bulinová (LAT)