ONLINE: Štafeta mužov 4x 7,5 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 má dnes na programe úvodné podujatia novej sezóny. Po ženskej štafete sa pôjde aj tá mužská na 4x 7,5 km.
Slovenský tím nastúpi vo švédskom Östersunde s číslom 21 a v zložení Tomáš Sklenárik, Jakub Borguľa, Artur Ischakov a Šimon Adamov.
Kde sledovať biatlon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Biatlon sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Štafeta mužov 4x 7,5 km dnes (Svetový pohár v biatlone, Östersund, naživo, LIVE, sobota, výsledky)
Biatlon 2025
29.11.2025 o 16:55
Štafeta mužov 4×7,5 km, Östersund
Plánovaný
Prenos
Štartová listina
1. Francie
2. Norsko
3. Švédsko
4. Německo
5. Ukrajina
6. Slovinsko
7. Itálie
8. Česká rep.
9. Švýcarsko
10. Rakousko
11. Finsko
12. USA
13. Bulharsko
14. Belgie
15. Polsko
16. Rumunsko
17. Litva
18. Kazachstán
19. Estonsko
20. Kanada
21. Slovensko
1. Francie
2. Norsko
3. Švédsko
4. Německo
5. Ukrajina
6. Slovinsko
7. Itálie
8. Česká rep.
9. Švýcarsko
10. Rakousko
11. Finsko
12. USA
13. Bulharsko
14. Belgie
15. Polsko
16. Rumunsko
17. Litva
18. Kazachstán
19. Estonsko
20. Kanada
21. Slovensko
Poradie SP z minulej sezóny
1. Francúzsko 450 b
2. Nórsko 355 b
3. Švédsko 311 b
4. Nemecko 266 b
5. Ukrajina 217 b
6. Slovinsko 201 b
7. Taliansko 195 b
8. Česká rep. 180 b
9. Švajčiarsko 179 b
10. Rakúsko 178 b
1. Francúzsko 450 b
2. Nórsko 355 b
3. Švédsko 311 b
4. Nemecko 266 b
5. Ukrajina 217 b
6. Slovinsko 201 b
7. Taliansko 195 b
8. Česká rep. 180 b
9. Švajčiarsko 179 b
10. Rakúsko 178 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z úvodnej Štafety mužov. Dejiskom úvodného podujatia sezóny je švédsky Östersund.
Čaká nás úvodná mužská štafeta sezóny. Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko. Predstaví sa štvorica Sklenárik/Borguľa/Iskhakov a Adamov.
Čaká nás úvodná mužská štafeta sezóny. Svoje zastúpenie bude mať v týchto pretekoch aj Slovensko. Predstaví sa štvorica Sklenárik/Borguľa/Iskhakov a Adamov.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:55.