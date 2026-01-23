Kapustová dostane voľno. Veľkú miešanú štafetu pôjde najskúsenejšie Slovenky

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v českom stredisku Nové Mesto na Morave ďalšími štafetovými pretekmi v sezóne.
Od 13:15 h sa predstavia pretekári v miešanej štafete dvojíc. Od 15:10 je na programe veľká miešaná štafeta.
Slovensko bude reprezentovať šestica pretekárov. Na prvú štafetu vybrali tréneri Máriu Remeňovú a Arthura Ischakova.
Do veľkej štafety sú nominovaní Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.
V malej štafete patrí Slovensku číslo 21, vo veľkej 10.
Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.
Zloženie miešanej štafety dvojíc v Novom Meste na Morave
Číslo
Meno
Krajina
21
Mária Remeňová
Slovensko
21
Arthur Ischakov
Slovensko
Zloženie miešanej štafety v Novom Meste na Morave
Číslo
Meno
Krajina
10
Paulína Bátovská Fialková
Slovensko
10
Anastasia Kuzminová
Slovensko
10
Jakub Borguľa
Slovensko
10
Šimon Adamov
Slovensko