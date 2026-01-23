Kapustová dostane voľno. Veľkú miešanú štafetu pôjde najskúsenejšie Slovenky

Paulína Bátovská Fialková.
Paulína Bátovská Fialková.
Sportnet|23. jan 2026 o 21:35
Pozrite si nomináciu Slovenska na miešanú štafetu a miešanú štafetu dvojíc v českom Novom Meste na Morave.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 pokračuje v českom stredisku Nové Mesto na Morave ďalšími štafetovými pretekmi v sezóne.

Od 13:15 h sa predstavia pretekári v miešanej štafete dvojíc. Od 15:10 je na programe veľká miešaná štafeta.

Slovensko bude reprezentovať šestica pretekárov. Na prvú štafetu vybrali tréneri Máriu Remeňovú a Arthura Ischakova.

Do veľkej štafety sú nominovaní Paulína Bátovská Fialková, Anastasia Kuzminová, Jakub Borguľa a Šimon Adamov.

V malej štafete patrí Slovensku číslo 21, vo veľkej 10.

Kde sledovať Svetový pohár v biatlone v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Priame prenosy z pretekov odvysielajú stanice Šport STVR, ČT Sport, ARD či Eurosport 1 a textové online prenosy nájdete na Sportnet.sk.

Zloženie miešanej štafety dvojíc v Novom Meste na Morave

Číslo

Meno

Krajina

21

Mária Remeňová

Slovensko

21

Arthur Ischakov

Slovensko

Zloženie miešanej štafety v Novom Meste na Morave

Číslo

Meno

Krajina

10

Paulína Bátovská Fialková

Slovensko

10

Anastasia Kuzminová

Slovensko

10

Jakub Borguľa

Slovensko

10

Šimon Adamov

Slovensko

ZOH + Svetový pohár v biatlone 2025/2026

Biatlon

Miroslav Kováčik|dnes 22:06
