Môj výkon nestál za nič, smútil Čech. Bývalý tréner z neúspechu vyvodí dôsledky

BRATISLAVA. Keď sa naposledy konali MS v biatlone v Novom Meste na Morave, domáca reprezentácia sa dočkala medaily už v prvej disciplíne. Veronika Vítková, Gabriela Soukalová, Jaroslav Soukup a Ondřej Moravec získali v zmiešanej štafete bronz. Rovnaké kvarteto bralo o rok neskôr na ZOH v Soči striebro a na MS v roku 2015 sa Česi dokonca tešili zo zlata. V tíme vtedy Soukupa nahradil Michal Šlesingr.

Na tieto časy chceli Česi nadviazať aj v úvodnej disciplíne prebiehajúceho šampionátu, no už prvá streľba naznačila, že o medaily bojovať nebudú.

Program a výsledky MS v biatlone 2024 Skúsený Michal Krčmář musel ísť na trestný okruh a na svojom úseku patril k najslabším. Takmer minútu stratil aj na Slováka Tomáša Sklenárika. Česi sa následne posunuli vyššie, ale 14. miesto so skoro päťminútovým mankom na víťazných Francúzov nemohlo potešiť zaplnené tribúny. "Ani neviem, ako by som to mal hodnotiť. Je to neúspech," povedal v rozhovore pre Českú televíziu bývalý reprezentačný tréner Ondřej Rybář.

Rybář: Musíme sa zamyslieť Dnes športový riaditeľ biatlonového zväzu veril, že po nie najlepších výkonoch v sezóne si českí biatlonisti napravia vo Vysočina Arene reputáciu. "Nedarí sa nám strelecky a to nás sprevádza celú sezónu. Snažili sme sa urobiť maximum, aby sa pretekári dostali do pohody a zúročili to, čo natrénovali. Tým, že bola prestávka, môžu zabudnúť na šrámy zo sezóny a verím, že vstúpia do majstrovstiev s čistou hlavou," vravel pred šampionátom.

Biatlonisti v úvodnej disciplíne MS v Novom Meste na Morave 2024. (Autor: TASR/AP)

Po zmiešanej štafete však neskrýval sklamanie: "Je veľa vecí, nad ktorými sa musíme zamyslieť a vyvodiť dôsledky. Preteky sa nám vôbec nevydarili. A nie je to len o pretekároch, ale o celom tíme." Soukalová hľadala pozitíva Z tímu v zložení Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Markéta Davidová a Jessica Jislová predviedol na strelnici najlepší výkon Mikyska, ktorý minul len raz. Štafetu sa najviac podarilo posunúť dopredu Davidovej, ktorá napriek štyrom náhradným nábojom vytiahla Česko z 19. na 14. miesto. Po pretekoch si sypal popol na hlavu najmä najskúsenejší člen štafety.

"Na strelnici som to pokazil. Pokazil som vstup do šampionátu. Mrzí ma to kvôli členom tímu a tiež kvôli fanúšikom. Môj výkon nestál za nič. Ospravedlňujem sa. Musíme ísť ďalej, máme pred sebou ďalšie preteky," vravel Krčmář. Dvojnásobná majsterka sveta Gabriela Soukalová, ktorá dnes pôsobí ako expertka ČT Sport, sa snažila aj na pokazených pretekoch nájsť pozitíva. "Keď sa ohliadnem späť, tak toto sú okamihy, ktoré ma v kariére najviac posunuli. Prajem našim biatlonistom, aby to hodili za hlavu. Zajtra je nový deň. Musia ísť do neho s čistou hlavou," povedala.

Bö nedominuje ako vlani Úvodná disciplína MS sa skončila neúspechom aj pre Nórov. Obhajcovia titulu i úradujúci olympijskí víťazi v tejto disciplíne sa museli uspokojiť so striebrom. Zlato im vyfúkli reprezentanti Francúzska, hoci na rozdiel od Severanov museli ísť na trestný okruh. Napriek tomu vyhrali o trištvrte minúty. Nóri boli favoriti vďaka bratskej dvojici Bövcov. Najmä Johannes Thingnes je záruka úspechu, ale na rozdiel od minulej sezóny nie je taký dominantný. Vlani vyhral Svetový pohár s náskokom takmer 500 bodov a z celkovo 25 pretekov vyhral devätnásť. Najmä po bežeckej stránke deklasoval konkurenciu.

Vyhral všetkých osem šprintov v sezóne. Pri jeho bežeckých časoch bolo takmer isté, že ak spraví na strelnici maximálne jednu chybu, tak vyhrá. Ak by boli dve, boj o prvé miesto by dostal zápletku. V tejto sezóne však podobne neexceluje. Napríklad, v nemeckom Ruhpoldingu spravil v šprinte jednu chybu, no skončil deviaty s mankom až 44 sekúnd. Aktuálne je lídrom Svetového pohára, no v predošlom ročníku nasadil latku tak vysoko, že si aj jeho krajania všimli, že nemá formu ako vlani. Stagnuje a súperi sa doťahujú Počas stredajšej štafety bol Johannes horší na svojom úseku, než jeho súperi v boji o zlato, teda Nemec Philipp Nawrath a Francúz Quentin Fillon Maillet. "V minulej sezóne bol v šprintoch v priemere o skoro pol minútu rýchlejší ako druhý najlepší. Na trati sa mu nikto nemohol rovnať. Myslím si, že netrénuje dostatočne a že nerobí svoju prácu dosť dobre," povedal biatlonový expert Ola Lunde pre televíziu NRK.

Nór Johannes Thingnes Bö počas MS v biatlone 2024. (Autor: TASR/AP)

Mladší z úspešnej bratskej dvojice Bövcov sa nezlepšuje ani podľa Oleho Einara Björndalena. Skôr stagnuje a tým pádom sa súperi na neho doťahujú. Pred ďalšou sezónou na tom bude musieť popracovať. "Johannes netrénuje ani zďaleka toľko, čo nováčikovia v tíme. Pred ďalšou sezónou sa musieť viac pripravovať v nadmorskej výške. Myslím si, že bude lepšie pripravený," povedal pre TV 2 legendárny Björndalen.