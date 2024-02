Kuzminová krútila hlavou. Mala som väčšie očakávania. Cítila som zodpovednosť, vravela

Slovensko v zložení Tomáš Sklenárik, Damián Cesnek, Kuzminová a Mária Remeňová obsadilo 16. priečku. Bol to vôbec prvý štart slovenského tímu v tejto disciplíne v tejto sezóne.

Damián Cesnek vybehol na 12. mieste, no na prvej streleckej položke mu nestačili ani tri náhradné náboje, bežal trestný okruh a výrazne sa prepadol. Štafetu odovzdával Anastasii Kuzminovej na 21. priečke s viac ak tri a polminútovou stratou.

„Pri streľbe to bolo trápenie. Bolo to klamlivé, pretože vlajočky, ktoré ukazujú vietor sú mokré. Je to škoda. Bežalo sa mi však celkom dobre,“ vravel po svojom úseku Cesnek pre RTVS.

Kuzminová krútila hlavou

Na svoj úsek vybehla Anastasia Kuzminová s veľkým nasadením, no rovnako pri streľbe v ľahu sa nevyhla trestnému kolu a strata slovenského tímu sa zvýšila. To čo sa jej na súperky podarilo na trati stiahnuť, strácala pri streľbe.

Bežeckým výkonom však na svojom úseku prekvapila. Dosiahla ôsmy bežecký čas. Bežala napríklad na úrovni Nórky Knottenovej a mala rýchlejší čas ako Talianka Dorothea Wiererová či Ukajinka Julia Džimová.