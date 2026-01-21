Aj juniori predviedli kvalitné výkony na ME. Sklenárik bol blízko pódiovej priečky, vyhral Čech

Markus Sklenárik.
Markus Sklenárik. (Autor: Matej Lepeň/Slovenský biatlon)
21. jan 2026
Obsadil štvrté miesto so stratou 50,3 sekúnd na víťazného Čecha Davida Eliáša.

ME juniorov v biatlone 2026

Výsledky - vytrvalostné preteky juniorov na 15 km:

1.

Dávid Eliáš

Česko

42:17,3 min

(2)

2.

Matti Pinter

Rakúsko

+ 26,1 s

(2)

3.

Rihards Lozbers

Lotyšsko

+ 38,2 s

(3)

4.

Markus Sklenárik

Slovensko

+ 50,3 s 

(2)

5.

Vladimír Kocmánek

Česko

+ 1:08,6 min

(3)

6.

Oskar Bergman

Švédsko

+ 1:18,6 min

(1)

8.

Martin Maťko

Slovensko

+ 2:00,3 min

(5)

20.

Michal Adamov

Slovensko

+ 3:17,2 min

(6)

26.

Maxim Mejtský

Slovensko

+ 4:02,4 min

(3)

72.

Martin Cienik

Slovensko

+ 8:21,1 min

(6)

Slovenský biatlonista Markus Sklenárik skončil tesne za pódiom vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy juniorov.

Vo fínskej Imatre obsadil štvrté miesto so stratou 50,3 sekúnd na víťazného Čecha Davida Eliáša. Do najlepšej desiatky sa dostal aj ďalší Slovák Martin Maťko, ktorý skončil na ôsmom mieste.

Sklenárik mal výborný štart do pretekov, keď na úvodnej ležke trafil všetky terče a vybehol z nej najrýchlejšie zo všetkých 103 štartujúcich pretekárov s desaťsekundovým náskokom pred Dmytrom Kriukovom z Ukrajiny.

Na úvodnej stojke však minul dva terče a v ďalšom priebehu doťahoval stratu. V ďalších dvoch položkách sa už strelecky nemýlil, no na medailové pozície to nestačilo, keď prišiel do cieľa s mankom dvanásť sekúnd na bronzového Lotyša Rihardsa Lozbersa. Druhý skončil Matti Pinter z Rakúska (+26,1 s).

Maťko skončil ôsmy napriek piatim chybám na strelnici so stratou 2:00,3 minúty. Michal Adamov minul šesť terčov a bol 20. (+3:17,2 min), Maxim Mejtský obsadil 26. (+4:02,4 min) a Martin Cienik 72. priečku (+8:21,1 min).

Biatlon

