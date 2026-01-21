Aj juniori predviedli kvalitné výkony na ME. Sklenárik bol blízko pódiovej priečky, vyhral Čech

ME juniorov v biatlone 2026
Výsledky - vytrvalostné preteky juniorov na 15 km:
1.
Dávid Eliáš
Česko
42:17,3 min
(2)
2.
Matti Pinter
Rakúsko
+ 26,1 s
(2)
3.
Rihards Lozbers
Lotyšsko
+ 38,2 s
(3)
4.
Markus Sklenárik
Slovensko
+ 50,3 s
(2)
5.
Vladimír Kocmánek
Česko
+ 1:08,6 min
(3)
6.
Oskar Bergman
Švédsko
+ 1:18,6 min
(1)
8.
Martin Maťko
Slovensko
+ 2:00,3 min
(5)
20.
Michal Adamov
Slovensko
+ 3:17,2 min
(6)
26.
Maxim Mejtský
Slovensko
+ 4:02,4 min
(3)
72.
Martin Cienik
Slovensko
+ 8:21,1 min
(6)
Slovenský biatlonista Markus Sklenárik skončil tesne za pódiom vo vytrvalostných pretekoch na 15 km na majstrovstvách Európy juniorov.
Vo fínskej Imatre obsadil štvrté miesto so stratou 50,3 sekúnd na víťazného Čecha Davida Eliáša. Do najlepšej desiatky sa dostal aj ďalší Slovák Martin Maťko, ktorý skončil na ôsmom mieste.
Sklenárik mal výborný štart do pretekov, keď na úvodnej ležke trafil všetky terče a vybehol z nej najrýchlejšie zo všetkých 103 štartujúcich pretekárov s desaťsekundovým náskokom pred Dmytrom Kriukovom z Ukrajiny.
Na úvodnej stojke však minul dva terče a v ďalšom priebehu doťahoval stratu. V ďalších dvoch položkách sa už strelecky nemýlil, no na medailové pozície to nestačilo, keď prišiel do cieľa s mankom dvanásť sekúnd na bronzového Lotyša Rihardsa Lozbersa. Druhý skončil Matti Pinter z Rakúska (+26,1 s).
Maťko skončil ôsmy napriek piatim chybám na strelnici so stratou 2:00,3 minúty. Michal Adamov minul šesť terčov a bol 20. (+3:17,2 min), Maxim Mejtský obsadil 26. (+4:02,4 min) a Martin Cienik 72. priečku (+8:21,1 min).