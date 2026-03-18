Bátovská Fialková nebude jediná. Najúspešnejšia rakúska biatlonistka ukončí po sezóne kariéru

Lisa Theresa Hauserová.
Lisa Theresa Hauserová. (Autor: TASR/AP)
TASR|18. mar 2026 o 22:06
Tridsaťdvaročná pretekárka sa predstavila na štyroch uplynulých ZOH za sebou.

Najúspešnejšia rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová v stredu večer oznámila ukončenie kariéry po záverečnom podujatí tohto ročníka Svetového pohára.

Tridsaťdvaročná Hauserová uzavrie kariéru budúci víkend v nórskom Holmenkollene, informovala o tom agentúra APA a Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV).

Hauserová získala v roku 2021 zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Pokljuke, keď triumfovala v pretekoch s hromadným štartom.

V rámci SP vyhrala šesťkrát individuálne preteky a na pódiu stála celkovo trinásťkrát. Na svetovom šampionáte získala dovedna štyri medaily a predstavila sa na štyroch uplynulých ZOH za sebou.

Biatlonovú kariéru ukončí po aktuálnej sezóne aj Slovenka Paulína Bátovská Fialková, ktorá ešte tak isto ako Hauserová absolvuje preteky v Holmenkollene.

Lisa Theresa Hauserová.
Lisa Theresa Hauserová.
Bátovská Fialková nebude jediná. Najúspešnejšia rakúska biatlonistka ukončí po sezóne kariéru
dnes 22:06
