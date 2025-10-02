Nabehala stovky kilometrov. Kuzminová cíti, že je na tom lepšie než vlani

BRATISLAVA. Na zimných olympijských hrách získala po tri zlaté aj strieborné medaily a teraz sa chystá na štvrtú účasť pod piatimi kruhmi.
Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová do tohtoročnej prípravy opäť zaradila aj sústredenie na Novom Zélande a pred štartom sezóny vyhlásila: „Oproti vlaňajšku som na tom kondične o mesiac a pol lepšie.“
Po takmer päťročnej pauze sa do súťažného kolotoča vrátila vlani na domácich majstrovstvách Európy v Osrblí a obnovila svoju úspešnú kariéru.
Teraz sa chce vrátiť aj na olympijskú trať, naposledy na nej pretekala v roku 2018 v kórejskom Pjongčangu, kde zavŕšila svoju medailovú žatvu zlatom a dvoma striebrami.
„Do prípravy sme dali všetko a naplánovali sme to tak, aby nadchádzajúca olympijská sezóna bola taká, ako si to predstavujem. Chcem byť plnohodnotnou súčasťou tímu, ktorý už v minulej sezóne ukázal, že vie bojovať o popredné umiestnenia. Takže je pre mňa príprava veľmi dôležitá a som vďačná za podporu od VŠC aj všetkých fanúšikov.
Je to niečo, na čo som pred pár rokmi nebola pripravená a ani som o tom nesnívala. Chystám sa na štvrtú olympiádu, ale pre mňa to je akoby bola prvá,“ povedala na seminári Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) pre kandidátov na účasť v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
Za sebou má sústredenie na Novom Zélande, kde sa zamerala na objem a nabehala na snehu 600 kilometrov a ďalších vyše 200 na suchu.
„Je to destinácia, ktorú sme otestovali už niekoľkokrát a oplatilo sa to aj teraz. Po tej štyri a polročnej pauze som potrebovala dobiť baterky, čo sa týka vytrvalosti. Na jednej strane môžem byť na olympiáde súčasťou štafety, ale keďže dievčatá trénujú a napredujú, tak pre tú miestenku v štafete ešte musím zabojovať," uviedla.
Nasledovala krátka domáca príprava a ďalšie sústredenie v Ramsau, no vo výške 2700 metrov nad morom neboli vhodné snehové podmienky: „Žiaľ, snežilo len máličko a bežkovať sa nedalo, takže v septembri sme nepodporili tú udržiavaciu zložku prípravy na bežkách. No urobili sme kvalitný tréning na suchu. Teraz nás čaká regeneračné sústredenie.“
Kuzminová sa následne presunie do Škandinávie, kde sa bude už opäť pripravovať na snehu. Pred odchodom na sever Európy je spokojná: „V utorok som u nás na Dukle absolvovala vyšetrenia, z ktorých vyplýva, že mám približne rovnaké ukazovatele, ako pred minulou sezónou, no s náskokom jeden a pol mesiaca.
To znamená, že vlani v novembri som na to bola tak dobre, ako som teraz. Za ten jeden a pol mesiaca sa viem a chcem ešte posunúť dopredu.“
Biatlonové súťaže sa počas nadchádzajúcej zimnej olympiády uskutočnia v Anterselve, ktorá patrí s výškou 1600 metrov nad morom k najvyššie položeným strediskám.
Pre Kuzminovú patrí k obľúbeným, navyše je aj blízko Slovenska, takže skúsená pretekárka verí počas ZOH aj v podporu fanúšikov.
„Počítame s ňou, je to pre nás vždy obrovská energia, ktorú prinesú na preteky. Ale samotná Anterselva patrí medzi moje najobľúbenejšie ,sveťáky´, kde sa mi veľmi často darilo,“ uviedla.
Potešila by ju aj účasť jej syna Jeliseja, ktorý reprezentuje Slovensko v behu na lyžiach. „Vieme, aký je šport. Plán môže byť jeden a realita úplne iná. Jelisej je momentálne na prvom sústredení s oddielom bežeckého lyžovania, kde sa pripravuje s ostatnými členmi tímu.
Preňho je povzbudzujúca myšlienka, že má šancu dostať sa ako jeden z najmladších športovcov na zimné olympijské hry 2026. Ani si neviem predstaviť, čo by to pre nás znamenalo,“ dodala.