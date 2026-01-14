Kapustová urobila viac chýb ako obvykle. Slovenský tím v závere vytiahol Ischakov

Ema Kapustová.
Ema Kapustová musela dobíjať až päťkrát.

IBU Cup v Osrblí 2025/2026

Miešaná štafeta jednotlivcov:

1.

Švédsko

42:54,9 min

(0+5)

2.

Fínsko

+ 5,2 s

(0+5)

3.

Taliansko

+ 16,5 s

(0+6)

7.

Slovensko

+ 1:13,3 min

(0+12)

Slovenská biatlonistka Ema Kapustová sa po takmer mesiaci opäť predstavila v súťažných pretekoch, keď bola súčasťou miešanej štafety jednotlivcov. 

Na domácom podujatí IBU Cupu v Osrblí obsadila spolu s Arturom Ischakovom siedme miesto s vyše minútovým mankom na víťazných Švédov. 

Annie Lindová a Melker Nordgren potrebovali na ôsmich streleckých položkách len päť náhradných nábojov a na ďalšie pozície odsunuli Fínsko a Taliansko.

Kapustová mala v doterajšom priebehu sezóny vynikajúcu 91-percentnú úspešnosť streľby, no v Osrblí urobila takmer polovicu z chýb slovenského tímu.

Čistú mala len úvodnú streľbu v ľahu, inak musela päťkrát dobíjať, z toho zhodne dvakrát pri položkách v stoji. V rámci svojho bežeckého úseku zašla ôsmy najlepší čas so stratou 19,2 sekundy na Gilonne Guigonnatovú.

Ischakov držal po záverečnej streľbe slovenskú štafetu na deviatom mieste, no v záverečnom okruhu predbehol poľského i českého súpera.

