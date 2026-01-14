Kapustová urobila viac chýb ako obvykle. Slovenský tím v závere vytiahol Ischakov

IBU Cup v Osrblí 2025/2026
Miešaná štafeta jednotlivcov:
1.
Švédsko
42:54,9 min
(0+5)
2.
Fínsko
+ 5,2 s
(0+5)
3.
Taliansko
+ 16,5 s
(0+6)
7.
Slovensko
+ 1:13,3 min
(0+12)
Slovenská biatlonistka Ema Kapustová sa po takmer mesiaci opäť predstavila v súťažných pretekoch, keď bola súčasťou miešanej štafety jednotlivcov.
Na domácom podujatí IBU Cupu v Osrblí obsadila spolu s Arturom Ischakovom siedme miesto s vyše minútovým mankom na víťazných Švédov.
Annie Lindová a Melker Nordgren potrebovali na ôsmich streleckých položkách len päť náhradných nábojov a na ďalšie pozície odsunuli Fínsko a Taliansko.
Kapustová mala v doterajšom priebehu sezóny vynikajúcu 91-percentnú úspešnosť streľby, no v Osrblí urobila takmer polovicu z chýb slovenského tímu.
Čistú mala len úvodnú streľbu v ľahu, inak musela päťkrát dobíjať, z toho zhodne dvakrát pri položkách v stoji. V rámci svojho bežeckého úseku zašla ôsmy najlepší čas so stratou 19,2 sekundy na Gilonne Guigonnatovú.
Ischakov držal po záverečnej streľbe slovenskú štafetu na deviatom mieste, no v záverečnom okruhu predbehol poľského i českého súpera.