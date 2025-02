Nie, nevyzliekaj sa Johannes, kričal naňho. Najlepší biatlonista je za každú srandu

LENZERHEIDE, BRATISLAVA. Volajú ho crazy boy, šialenec. Pôsobí pritom ako ten najmilší človek, na tvári má úsmev, je za každú srandu a vie sa baviť. Nie je to hundroš, nikdy sa s ním nenudíte. Na párty patrí k najhlasnejším spevákom, má rád karaoke. Spieval aj v televíznej šou. Nemá problém hádzať sneh za golier nič netušiaceho trénera a so smiechom ujsť alebo si pred ženami stiahnuť nohavice, mávať pritom a poskakovať od radosti. Málokto by za týmto opisom hľadal najväčšiu osobnosť biatlonu. Johannes Thingnes Bö aj podľa streleckého trénera nórskej reprezentácie Siegfida Mazeta skôr pripomína člena rockovej kapely. Je plný energie a radosti.

Bavil sa, keď si stiahol nohavice V minulosti Mazet viedol sedemnásobného víťaza Svetového pohára Martina Fourcada, od roku 2016 je však streleckým trénerom nórskej reprezentácie a bol pri všetkých úspechoch Johannesa Bö. Aký je rozdiel medzi obomi šampiónmi? „Martin je ako váš dokonalý švagor, no a Johannes je rocková hviezda,“ porovnával Mazet pre idnes.cz. Pre tých, ktorý ho nepoznajú, je Bö samé prekvapenie a žart. Na konci svetového šampionátu 2015 v Kontiolahti sa prezliekol za Spidermana. Na Svetovom pohári v Chanty Mansijsku v roku 2013 počas pretekov s hromadným štartom žien šiel s Emilom Svendsenom povzbudzovať ku trati. Obaja sa odviazali a pred biatlonistkami si stiahli nohavice. „Vyšliapala som na kopec a zrazu pozerám, ako sa Johannes a Svendsen náramne bavia našimi reakciami, keď si pred nami sťahujú nohavice,“ spomínala na tento moment Gabriela Soukalová. Mladší z bratov Böovcov nie je exhibicionistom, no keď prišiel jeden z jeho známych s nápadom, že natočia paródiu o jeho probléme s obnažovaním sa na verejnosti, tak neváhal. Ide o fiktívny dokument, v ktorom Johannes priznáva, že má problém s obnažovaním sa. VIDEO: Satirický dokument o úchylke Johannesa Bö

Aby svoju úchylku nepraktizoval, fiktívny reportér mu teplákovú súpravu prilepí k telu lepiacou páskou. „Nie Johannes, nevyzliekaj sa,“ kričí naňho, keď Bö svoje pudy neovládne. S výkrikom: „Sloboda“ beží nahý do lesa. Na konci sezóny mávali v minulosti biatlonisti aj rozlúčkovú party. Vždy bol na nej neprehliadnuteľný. „Party bude krutá. Martin (Fourcade) ma už videl zabávať sa a vie, že som zviera,“ reagoval raz na tlačovej konferencii.

Christiansen: Je ako mimozemšťan V porovnaní s Fourcadom či Ole Einarom Björndalenom je extrovertom. Nepôsobí ako perfekcionista, ktorý žije len pre biatlon a úspechy. Napriek tomu prekonáva historické rekordy. Nik nemá viac titulov majstra sveta ako práve Johannes Bö – 22. A do konca šampionátu v Lenzerheide ho čakajú ešte dva štarty. Na trati sa mení z voľnomyšlienkára a vtipálka na stroj. Na súťažiach prakticky nemá slabú stránku. Bežecky dominuje, v streľbe je supertalent a nad súpermi má navrch aj podľa Mazeta. „Laegreid, Fillon Maillet aj Fourcade dreli a dokázali sa vypracovať na super úroveň. Ale pokiaľ ide o prirodzený talent, je najlepší Johannes. V istej fáze kariéry netrénoval s puškou niekoľko mesiacov. Prosto nestrieľal. Napriek tomu, keď potom prišiel na kemp, nezistili by ste, že mesiace to nerobil. Bol skvelý. Má to v sebe,“ hovoril Mazet pre Eurosport.

„Johannes je mimozemšťan. Možno k nám priletel z Marsu alebo z Venuše,“ robil si žarty z kolegu Vetle Christiansen. Mnohí Böa porovnávajú s Björndalenom. V počte titulov na MS ho predčí. Björndalen má viac olympijských medailí aj celkový počet víťazstiev. Bö však dokázal vybojovať viac úspechov za kratšie obdobie. Svoju kariéru vtesnal do trinástich sezón. Ole Einar ich odjazdil 24.

„Johannes je sa odo mňa líši. Je to iný športovec. Obrovský talent, bystrý a preteká v úplne inej dobe. Dnes máte na majstrovstvách sveta sedem disciplín, v mojej dobe boli tri. Je zložité porovnávať to. Ale som hrdý na to, čo dokázal,“ hovoril Björndalen pre idnes.cz. Keď Bo prekonal jeho rekord v počte titulov na MS mal z toho vraj radosť. „Je pekné, že ma prekonal ďalší Nór a chlapec, ktorého roky poznám. Mám z toho radosť. Zaslúžil si to. Ale v počte olympijských medailí ma už neprekoná,“ doplnil. Čakajú od neho len víťazstvá Bö sa v tejto sezóne lúči s kariérou. Šampionát v Lenzerheide je jeho posledným v kariére. Do konca sezóny absolvuje ešte tri kolá Svetového pohára. Na posledný štart zrejme nastúpi 23. marca v Osle. O rok už bude olympijské hry v Miláne a Cortine sledovať už ako fanúšik. V polovici januára znenazdajky zvolal nórsky tím novinárov, Bö si pred nich sadol a oznámil, že v tejto sezóne končí. Bol to šok. Má 31 rokov. Mohol ešte pokračovať, no uvedomil si, že by to bolo za vysokú cenu. Pamätal si ako ťažko znášal vyhorenie po pekinských hrách 2022. Vtedy na niekoľko mesiacov vypol, potreboval voľno, aby sa mohol znovu vrátiť.