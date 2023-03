Borguľa potvrdil svoj výnimočný talent, na MS získal zlatú medailu

Vozár: Cesta je maximálna podpora mladých

"Sú to neuveriteľné pocity, pretože som nevedel, či budem môcť dosahovať znova takéto výsledky. Je to veľmi ťažké dva roky po sebe získať medailu.

Som neskutočne rád, že to vyšlo. Trať bola výborná, vietor nefúkal tak ako minulé dni, takže to výborne vyšlo. Nemohlo to už ani lepšie vyjsť (úsmev)," povedal pre slovenskybiatlon.sk.

"Bol som počas sezóny dosť chorý, trápil som sa trochu, a tak som rád, že to v závere znova vyšlo. Som extrémne šťastný," doplnil.