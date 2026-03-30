Päťnásobný majster sveta si splní detský sen. Biatlon vymení za profi cyklistiku

Päťnásobný majster sveta v biatlone Francúz Émilien Jacquelin si vyskúša profesionálnu cestnú cyklistiku. Získal angažmán v rozvojovom tíme prvodiviznej stajne Decathlon-CMA CGM.
Tím aj športovec oznámili, že spolupráca sa začne 1. mája. S biatlonovou kariérou 30-ročný Jacquelin nekončí. Naďalej smeruje k zimným olympijským hrám v roku 2030, ktoré sa uskutočnia v jeho rodnom Francúzsku.
"Mám šesťmesačný kontrakt ako stážista, aj keď ešte všetko nie je dotiahnuté," povedal Jacquelin francúzskemu denníku L'Équipe.
Je nadšeným cyklistickým fanúšikom, na nedávnych zimných hrách pretekal s náušnicou svojho idolu Marca Pantaniho. V Anterselve získal bronz v stíhačke a bol členom zlatej francúzskej mužskej štafety.
Teraz ho čaká nová výzva. Poolympijskú sezónu chce využiť na rozšírenie obzorov a vystúpenie z komfortnej zóny. V mladosti o cyklistickej kariére uvažoval.
"Tento projekt som už mal nejaký čas v hlave. ZOH 2030 vo Francúzsku naďalej zostávajú mojím cieľom, ale teraz chcem objavovať niečo nové a pretekať na najvyššej úrovni v cyklistike. Budem prežívať svoj detský sen. Uvedomujem si, aké mám šťastie, "uviedol piaty muž celkového poradia uplynulej sezóny Svetového pohára.
Už dlhší čas bol v blízkom kontakte s jazdcami aj trénermi cyklistického tímu, do ktorého sa zapája. Cyklistika je dôležitou súčasťou jeho biatlonového tréningu.
Príchody športovcov z iných odvetví do profesionálnej cyklistiky nie sú úplne neobvyklé. Napríklad bývalý skokan na lyžiach Primož Roglič je štvornásobným víťazom cyklistickej Vuelty a olympijským šampiónom v časovke z Tokia 2021.