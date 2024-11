Pred pretekmi ma upokojí žonglovanie, vraví hviezda uplynulej sezóny Kapustová

Už v Hochfilzene sa dokázala kvalifikovať do stíhacích pretekov, čo sa pravidelne nedarilo ani ďalším Slovenkám. V Lenzerheide pred Vianocami senzačne v stíhacích pretekoch vybielila všetky terče a dobehla na 28. priečke.

Bol to šok. Po Novom roku svoje maximum v Oberhofe ešte posunula na 25. priečku.

A to ešte zďaleka nebolo všetko. Do konca roka absolvovala trojicu šampionátov a na každom si vybojovala medailu. Začalo to na seniorských majstrovstvách Európy v Osrblí, kde hneď vybojovala bronz. Ten pridala na ME juniorov a na majstrovstvách sveta rovnakej vekovej kategórie získala dve strieborné medaily.