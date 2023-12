Vlani vyhral preteky medzi juniormi. Do Svetového pohára mieri ďalší Slovák

V tejto zime majú biatlonisti medzi mužmi dve, no pri nepriaznivých okolnostiach, prišlo k tomu, že na štart sa nedokázal postaviť ani jeden reprezentant.

BRATISLAVA. Na jednej strane to bola aj nešťastná zhoda okolností, keď v piatok v rýchlostných pretekoch Svetového pohára neštartoval ani jeden slovenský pretekár.

Tomáš Sklenárik totiž ochorel a tréner juniora Benjamína Belicaja požiadal o presunutie jeho štartu na ďalšie kolo Svetového pohára, aby nemusel podstúpiť dlhú cestu do Švédska len kvôli jednému štartu.

V Östersunde tak z troch individuálnych súťaží mužov obsadili Slováci len jednu a v nej štartoval len Sklenárik.

Vo Svetovom pohári sa chce ukázať dobre

V tejto zime by to však mohlo byť naposledy, kedy Slovensko preteky neobsadilo. Počas najbližšieho víkendu v rakúskom Hochfilzene (8.-10. decembra) by totiž mal okrem Sklenárika absolvovať premiéru vo Svetovom pohári aj 20-ročný Benjamín Belicaj, ktorý sa pripravuje v Kuzmina teame.

A vo švajčiarskom Lenzerheide (14.-17. decembra) by sa do Svetového pohára mal zapojiť aj Damián Cesnek. Pre 22-ročného Žilinčana je to prvá sezóna medzi seniormi. Pre štart medzi elitou mu však chýbala splnená kvóta, preto sezónu začal v nižšej súťaži - IBU Cupe.