Biatlon stavil na budúcnosť. S pomocou osobností majú vyrásť noví lídri

BRATISLAVA. Môže to znieť prekvapujúco, ale posledné roky patria aj medzi najúspešnejšie v histórii slovenského biatlonu. Nikdy nevybojovali slovenskí reprezentanti toľko medailí na majstrovstvách sveta ako za posledné tri roky. Ema Kapustová, Henrieta Horvátová a Jakub Borguľa vybojovali na juniorských šampionátoch spolu šesť medailí. Veľkým prísľubom pre budúcnosť je dvojnásobný majster sveta Jakub Borguľa. Pred pár rokmi sa venoval tenisu, k biatlonu sa dostal relatívne neskôr. K tomuto športu ho inšpirovala aj olympijská víťazka Anastasia Kuzminová.

Má 18 rokov a v nadchádzajúcej zime absolvuje prvú sezónu medzi juniormi. „Hľadať motiváciu pre mňa nie je ťažké. Tituly majstra sveta som získal iba medzi kadetmi. Chcem byť úspešný aj v ďalších kategóriách a na juniorských súťažiach bola moja strata na najlepších dosť veľká. Preto mám motiváciu,“ vraví Borguľa, ktorý meria 196 centimetrov. Rád by sa v tejto sezóne zlepšil bežecky. Jeho slabinou je však nevyrovnaná streľba. „Dokážem zvládnuť preteky aj s jednou chybou, no stáva sa, že to sśu aj dve - tri, a to by sa mi už nemalo na súťažiach stávať," dodáva. Rastie nový líder? V príprave pred sezónou absolvoval kontrolné preteky rakúskej reprezentácie v Obertilliachu a podľa trénerky Jany Daubnerovej obstál veľmi dobre. „Boli to kontrolné preteky, kde pretekal aj so seniorským rakúskym tímom. Ukázal, že je konkurencieschopný aj medzi mužmi. Naznačuje to jeho veľmi dobrú pripravenosť. Aj podľa toho, čo vidím a ako vyzeral na trati, bola príprava veľmi dobrá. Má na to, aby bol úspeňý vraví Daubnerová.



Jakub Borguľa. (Autor: SOŠV - Andrej Galica)

Borguľa je ešte dve až tri sezóny od toho, aby mohol štartovať vo Svetovom pohári. V podobnej pozícii sú ďalší talentovaní reprezentanti. Juniorka Ema Kapustová už má debut vo Svetovom pohári za sebou, no prioritou v tejto sezóne pre ňu ostávajú juniorské majstrovstvá sveta. V tejto zime sa nedajú na vrcholnej úrovni od slovenských biatlonistov čakať zázraky, o pár rokov však môže byť všetko inak.

Osobnisti by sa mali vrátiť ako tréneri, nie ako pretekári Slovenský zväz biatlonu predstavil Víziu 2030. Jej cieľom je podpora a práca s mládežou, aby na olympijských hrách v roku 2030 Slovensko zastupovali plnohodnotné štafety medzi mužmi aj ženami a jedna z nich si vybojovala umiestnenie do 10. priečky. „Nie je to pokus o reštart slovenského biatlonu. Je to vízia pre dosiahnutie cieľov v roku 2030. My nepopierame generačnú zmenu, ktorú momentálne máme. Nastupujúca generácia v tejto sezóne nemôže atakovať najvyššie priečky. Ale robíme všetko pre to, aby v ďalších sezónach dosahovali výsledky možno na úrovni sestier Fialkových,“ vysvetlil prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

Ema Kapustová so striebrom v stíhačke na MS v letnom biatlone 2023. (Autor: Igor Stančík)

V najlepších sezónach sa Paulína Bátovská-Fialková pravidelne umiestňovala na pretekoch Svetového pohára do 10. priečky, Ivona dokázala bojovať o bodované umiestnenia. Na olympijských hrách dokála štafeta skončiť do 10. priečky viackrát. V Nagane 1998 dokonca Slovenky bojovali o medailu. Dosiahnuť tento cieľ nie je nereálne. „Máme kvalitnú členskú základňu. Ročníku 2005, 2006 aj 2007 sú veľmi kvalitné. Vysoké ciele vychádzajú z reálnych predpokladov,“ vraví Daubnerová. Viacero talentov má podľa nej na to, aby v budúcnosti bojovalo o vysoké umiestnenia.

„Čo na to potrebujeme? Dôležitá je infraštruktú, ktorú už v Osrblí budeme mať. Potrebujeme však, aby sa bývalí reprezentanti nevracali na trať, ale pomohli ako tréneri. Bola by som rada, ak by prišli Matej Kazár aj Nasťa Kuzminová v pozícii trénerov. Momentálne najviac potrebujeme personálne a finančné zabezpečenie.“ Zväz postupne zvyšuje sumu, ktorá ide na prípravu mládeže. Za tri roky táto suma vzrástla o 100-tisíc eur na 433-tisíc eur. Budú hľadať šéftrénera V budúcnosti by chcel biatlonový zväz obsadiť aj pozíciu šéftrénera, ktorý by zastrešoval trénerský tím. Podľa Vozára je to otázka financií a budú hľadať skôr odborníka zo slovenského prostredia. Vozár nechcel konkretizovať, kto by to mohol byť. Biatlonisti sa momentálne pripravujú vo viacerých tréningových skupinách pod vedením trojice Lukáš Daubner, Matej Otčenáš a Peter Kazár.

Vo Svetovom pohári má Slovensko štyri miestenky v súťažiach žien a dve v súťažiach mužov. Medzi ženami sú však aktuálne tri seniorky, preto ich na niektorých súťažiach bude dopĺňať juniorka Ema Kapustová. Medzi mužmi sú síce dvaja seniori: Tomáš Sklenárik a Damián Cesnek, lenže Cesnek nemá splnenú kvótu pre štart na Svetových pohároch a musí si ju vyjazdiť. Švédi stavili na mládež a uspeli Zvýšené investície a práca s mládežou je zrejme jediným východiskom pre slovenský biatlon. V minulosti prišli s veľkými zmenami Švédi. Na olympiáde v Soči 2014 vyhoreli, skončili bez jedinej medaily aj vo Svetovom pohári patrili medzi ženami k priemeru. Od nasledujúcej sezóny angažovali na pozíciu šéftrénera Nemca Wolfganga Pichlera. Ten priniesol jasný systém a stavil na juniorov. Seniorské reprezentantky vtedy Švédi dokonca z tímu vyhodili. Pichler pomohol do svetovej špičky sestrám Elvire a Hane Öbergovým, či Mone Brorssonovej.