Keď Bátovská Fialková dobehla bronzová, český servisný kamión s lyžami a puškami bol už doma

Prečo to spomíname? Ak by českí servismani zostali v dejisku pretekov, Tereza Voborníková by neprišla o štart v pretekoch s hromadným štartom.

Dostala by sa do nich z pozície piatej náhradníčky, lenže nemala na čom súťažiť. To isté sa týkalo aj Lucie Charvátovej, ktorá bola šiesta náhradníčka a tiež by sa ešte dostala do pretekov.