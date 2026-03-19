Nepodarilo sa mu naplniť ambície. Český biatlonista oznámil koniec kariéry

Český biatlonista Adam Václavík končí v 32 rokoch profesionálnu kariéru.
Má za sebou 11 sezón vo Svetovom pohári, zúčastnil sa tiež olympijských hier v Pchjongčchangu 2018 a Pekingu 2022. O rozhodnutí informoval na svojich sociálnych sieťach.
"Bola to jazda plná slastí i strastí, z ktorej si odnášam veľa lekcií, zážitkov a priateľov, čo je najviac," napísal Václavík.
"Niekedy to bol boj s veternými mlynmi a nepodarilo sa mi úplne naplniť moje ambície, ale aj tak som vďačný za to, čo som dokázal, a že som mal vôbec možnosť tento kus života prežiť," uviedol vicemajster Európy z roku 2020.
Václavík sa predstavil prvýkrát vo Svetovom pohári v roku 2016 v Ruhpoldingu. Jeho najlepším výsledkom je 14. miesto zo skráteného vytrvalostného pretekov v Pokljuke v minulej sezóne.
Okrem dvoch účastí na olympijských hrách bol tiež štyrikrát na majstrovstvách sveta.
V tejto sezóne Svetového pohára štartoval rodák z Jilemnice iba v decembri v Annecy, kde obsadil v šprinte 65. miesto.
Šancu rozlúčiť sa môže mať ešte budúcu stredu na exhibícii v jabloneckom areáli v Brezanoch, ktorú biatlonisti tradične uzatvárajú sezónu.