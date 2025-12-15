Francúzka stále čelí urážkam, vymazala si sociálne siete. Dôvodom je kauza s krádežou

Francúzska biatlonistka Justine Braisazová-Bouchetová je terčom urážok od fanúšikov aj po uzatvorení kauzy s reprezentačnou kolegyňou Julie Simonovou.
Simonovú koncom októbra odsúdili na trojmesačný podmienečný trest odňatia slobody a pokutu 15.000 libier za krádež a podvod s kreditnými kartami.
Uznali ju vinnou z krádeže kariet, ktoré patrili jej tímovej kolegyni Braisazovej-Bouchetovej a tímovému fyzioterapeutovi s cieľom uskutočniť online nákupy.
„Stále dostávam kvôli tomuto prípadu množstvo urážok. Mnoho ľudí sa kvôli tomu na mňa naštvalo a úprimne, ani sa nesnažím zistiť prečo. V hlavách mnohých ľudí som ja, kto Simonovej spôsobil problémy.
Osobne ma to zraňuje, ale nie som tu na to, aby som menila ľuďom názor,“ vyjadrila sa olympijská šampiónka pre RMC Sport. Priznala, že na ňu tiež dosiahla súčasná atmosféra okolo francúzskeho tímu.
Tamojšia lyžiarska federácia (FFS) na sociálnych sieťach verejne odsúdila všetky formy násilia a urážok, a podporila svoju reprezentantku i jej rodinu.
„Nejaká osoba mi písala vo francúzštine a použila násilné slová k mojej malej dcére. Urážky mi chodia pravidelne, ale toto bolo iné, dosť osobné a súkromné. Niesla som to veľmi ťažko, kvôli tomu si tiež zrušila sociálne siete,“ dodala 29-ročná biatlonistka.