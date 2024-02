Tvrdil, že mladé dievčatá boli prostitútky. Teraz to popiera. Bessebergovi hrozí väzenie

BRATISLAVA. „Nezobral som ani jeden dolár, korunu či rubeľ,“ vyhlásil ostro. Žiadne úplatky vraj nikdy neprijal. Dary a pozvánky na poľovačky? To už je niečo iné. Ale boli to všetko pozornosti. Ako prezident veľkej športovej federácie sa stretával s množstvom vplyvných ľudí a dostával od nich aj dary.

„Áno. Dostal som aj hodinky, no netušil som, že ich cena môže byť taká vysoká? Mal som si to overiť. V tomto ohľade som pochybil. Nikdy to však nebolo za protislužbu,“ vysvetľuje Anders Besseberg hodinky Omega v hodnote 18-tisíc eur.