Kuzminová ohlásila koniec sezóny. Je to výzva alebo to mám vzdať?, pýta sa fanúšikov

BRATISLAVA. Keď vlani na jeseň ohlásila súťažný návrat bol to veľký šok. Bolo to výnimočné a správa o návrate Anastasie Kuzminovej sa objavili aj v zahraničných médiách. S úsmevom ju vítali ju aj bývalí kolegovia.

„Pravda je taká, že po vydarených pretekoch na IBU pohári v Obertilliachu som si verila viac a pustila som sa do šprintu odvážnejšie, dúfajúc, že som dostatočne aklimatizovaná na 8-hodinový posun a náročnú výšku, pripravená si poradiť s ťažkým snehom na rozbitej trati a meniacim sa vetrom. Na strelnici sa to odzrkadlilo 6 chybami, po ktorých bojovať o postup do stíhačky nebolo možné,“ uviedla 39-ročná Kuzminová.

„Ak by to bolo len o mne, nešli by sme do toho. V športe som už dosiahla dosť. Teraz chcem pomôcť produkovať víťazné myšlienky v hlavách našej mládeže,“ reagovala v októbri, keď návrat ohlásila.

„Napriek úsiliu, ktoré som vynaložila, sa očakávaný výsledok nedostavil. Otázka znie, či to mám vzdať a zabaliť ako nevydarený pokus, alebo vnímať to ako výzvu pripraviť sa na svoje maximum na novú sezónu,“ pýta sa fanúšikov.

Posledný výsledok ju však nenaplnil optimizmom a je veľmi otázne, či nastúpi aj v budúcej sezóne, alebo to bola v Soldier Hollow jej definitívna rozlúčka so športovou kariérou.

„V minulosti sme už túto situáciu zažili. Je to náročné z hľadiska logistiky a dopravy pretekárky na súťaž štafiet. Najradšej by sme boli keby mali ženy štyri miestenky. Ak by to nevyšlo, bola by to komplikácia,no nebola by to neriešiteľná situácia," reagoval minulý týždeň pre Sportnet prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár.

V budúcej sezóne už čaká prvá seniorská sezóna aj Emu Kapustovú. V seniorskom tíme by mali pokračovať sestry Remeňové aj Júlia Machniaková.

To je ďalší dôvod, pre ktorý môže Kuzminová športovú kariéru ukončiť. Ak by štartovala vo Svetovom pohári, niekoho by zrejme o miesto obrala. Presne tomu sa chcela vyhnúť.

„Nie je však mojim cieľom vytlačiť niekoho z mladých pretekárov. Chcem byť nápomocná a nie dokazovať si niečo za každú cenu,“ reagovala ohľadom možných štartov ešte vlani v novembri na otázku Sportnetu.