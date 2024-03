Kapustová nemá povolenie, Slovensko nepostaví štafetu. Môže to mať nepríjemné následky

BRATISLAVA. Na začiatku sezóny dosiahli výsledky, aké od nich málokto čakal. Slovenské biatlonistky príjemne prekvapili. Najmä v štafete, kde dokázala tím potiahnuť aj Ema Kapustová.

Trináste miesto na Svetovom pohári v Östersunde bolo nečakané.

„Je to krásne a je dôležité, ako dievčatá zvládli streľbu. Sú pripravené na to, aby súťažili so svetovou špičkou, a to je pre mňa niečo viac. Motivuje ma to,“ hovorila aj Anastasia Kuzminová, ktorá sa v novembri ešte len pripravovala na svoj súťažný návrat.